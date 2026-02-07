Быстрый салат с пекинской капустой и курицей: сочно, просто и вкусно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусный и сытный салат
Салаты бывают легкие и овощные, сытные с мясом или сыром, теплые и холодные, классические и с яркими национальными акцентами, например грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром. Это блюдо из грузинской кухни и базируется на контрасте сладких овощей и соленого сыра, что создает глубокий и насыщенный вкус. Но сегодня мы предлагаем более универсальный и быстрый вариант салата с пекинской капустой и курицей, легко адаптируемый под любое меню. Для наилучшего результата следует выбирать хрустящую, сочную капусту без темных пятен и свежее куриное филе без лишней влаги, ведь именно от качества этих ингредиентов зависит текстура и баланс вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить салат с пекинской капустой и курицей
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200 г;
- огурец – 200 г;
- консервированная кукуруза – 150 г;
- укроп – 10 г;
- петрушка – 10 г;
- майонез – 70–100 г;
- горчица зернами – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- куриное филе – 350 г;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарезать куриное филе длинными кусочками и замариновать с солью, специями и соевым соусом.
- Обжарить филе на растительном масле до готовности и легкого золотистого цвета.
- Нарезать пекинскую капусту соломкой, огурец – кубиками, зелень мелко порубить.
- Соединить в салатнике капусту, огурец, кукурузу, куриное филе и зелень.
- Добавить майонез, горчицу, соль и перец, аккуратно перемешать до однородности.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным, в глубокой салатнице или порционно в креманках. Он хорошо сочетается со свежим хлебом, тостами или лавашем, а также может стать самостоятельным блюдом для легкого ужина. Для более праздничной подачи салат можно украсить веточками зелени, зернами кукурузы или добавить сверху чуть-чуть тертого сыра. По желанию майонез легко заменить йогуртовым соусом или сметаной с горчицей для более легкого варианта.