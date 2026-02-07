Быстрый салат с пекинской капустой и курицей: сочно, просто и вкусно (видео)

Вкусный и сытный салат

Салаты бывают легкие и овощные, сытные с мясом или сыром, теплые и холодные, классические и с яркими национальными акцентами, например грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром. Это блюдо из грузинской кухни и базируется на контрасте сладких овощей и соленого сыра, что создает глубокий и насыщенный вкус. Но сегодня мы предлагаем более универсальный и быстрый вариант салата с пекинской капустой и курицей, легко адаптируемый под любое меню. Для наилучшего результата следует выбирать хрустящую, сочную капусту без темных пятен и свежее куриное филе без лишней влаги, ведь именно от качества этих ингредиентов зависит текстура и баланс вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить салат с пекинской капустой и курицей

Ингредиенты:

пекинская капуста – 200 г;

огурец – 200 г;

консервированная кукуруза – 150 г;

укроп – 10 г;

петрушка – 10 г;

майонез – 70–100 г;

горчица зернами – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

куриное филе – 350 г;

паприка – 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе длинными кусочками и замариновать с солью, специями и соевым соусом. Обжарить филе на растительном масле до готовности и легкого золотистого цвета. Нарезать пекинскую капусту соломкой, огурец – кубиками, зелень мелко порубить. Соединить в салатнике капусту, огурец, кукурузу, куриное филе и зелень. Добавить майонез, горчицу, соль и перец, аккуратно перемешать до однородности.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, в глубокой салатнице или порционно в креманках. Он хорошо сочетается со свежим хлебом, тостами или лавашем, а также может стать самостоятельным блюдом для легкого ужина. Для более праздничной подачи салат можно украсить веточками зелени, зернами кукурузы или добавить сверху чуть-чуть тертого сыра. По желанию майонез легко заменить йогуртовым соусом или сметаной с горчицей для более легкого варианта.