Без духовки и коптильни, но с максимальным вкусом: формула идеальной домашней грудинки (видео)

Мария Швец
Домашняя грудинка
Домашняя грудинка. Фото Сгенерировано ИИ

Необычайно вкусное блюдо

Из мяса можно приготовить множество блюд – от сытного домашнего жаркого до изысканных рулетов и холодных закусок. Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный способ приготовления грудинки без духовки и коптильни, дающий насыщенный вкус и нежную текстуру. Для этого рецепта важно выбрать мясо с ровными слоями мяса и жира, без резкого запаха и упругой структурой. Главная ошибка – переварить грудинку на сильном огне, тогда она становится сухой вместо сочной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить домашнюю грудинку

Ингредиенты:

  • грудинка – 1 кг;
  • вода – 2 л;
  • луковица – 2 горсти;
  • соль – 1–1,5 ст. л.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • перец горошком – 8 шт.;
  • перец душистый – 6 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • специи для сала – 2 ч. л. (по желанию);

Способ приготовления:

  1. Залить воду в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Добавить луковицу, соль и все специи.
  3. Разрезать грудку на две части и опустить в кипящий отвар.
  4. Варить на слабом огне 1,5–2 ч до мягкости.
  5. Достать грудинку, немного охладить и натереть измельченным чесноком и специями.
  6. Завернуть в фольгу и поставить в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

Как и с чем подавать

Грудинку лучше всего подавать охлажденной, тонко нарезанной, с черным хлебом или подсушенными тостами. Она хорошо сочетается с горчицей, хреном, маринованными огурцами или квашеной капустой. Для праздничной подачи можно выложить ломтики на зеленую доску и зернами горчицы. Такую закуску удобно использовать и для бутербродов и как часть мясной нарезки.

