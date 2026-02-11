Без духовки и коптильни, но с максимальным вкусом: формула идеальной домашней грудинки (видео)
Необычайно вкусное блюдо
Из мяса можно приготовить множество блюд – от сытного домашнего жаркого до изысканных рулетов и холодных закусок. Но сегодня мы предлагаем простой и проверенный способ приготовления грудинки без духовки и коптильни, дающий насыщенный вкус и нежную текстуру. Для этого рецепта важно выбрать мясо с ровными слоями мяса и жира, без резкого запаха и упругой структурой. Главная ошибка – переварить грудинку на сильном огне, тогда она становится сухой вместо сочной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить домашнюю грудинку
Ингредиенты:
- грудинка – 1 кг;
- вода – 2 л;
- луковица – 2 горсти;
- соль – 1–1,5 ст. л.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец горошком – 8 шт.;
- перец душистый – 6 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- специи для сала – 2 ч. л. (по желанию);
Способ приготовления:
- Залить воду в кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить луковицу, соль и все специи.
- Разрезать грудку на две части и опустить в кипящий отвар.
- Варить на слабом огне 1,5–2 ч до мягкости.
- Достать грудинку, немного охладить и натереть измельченным чесноком и специями.
- Завернуть в фольгу и поставить в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.
Как и с чем подавать
Грудинку лучше всего подавать охлажденной, тонко нарезанной, с черным хлебом или подсушенными тостами. Она хорошо сочетается с горчицей, хреном, маринованными огурцами или квашеной капустой. Для праздничной подачи можно выложить ломтики на зеленую доску и зернами горчицы. Такую закуску удобно использовать и для бутербродов и как часть мясной нарезки.