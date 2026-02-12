Сытный завтрак без света: готовится за считанные минуты и выручает утром (видео)

Бутерброды с тунцом, авокадо и яйцами позволят оставаться сытыми до обеда

Полезный завтрак можно приготовить даже без электричества — для этого достаточно иметь багет, заранее отваренные яйца, авокадо и банку тунца. Такое блюдо богато белком, который надолго обеспечивает чувство сытости, а также содержит полезные жиры и омега-3 жирные кислоты.

Рецептом вкусных бутербродов поделился кулинарный блогер Иван Янюк.

Ингредиенты:

авокадо — 2 шт.

багет – 1 шт.

яйца вареные – 7 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

тунец в собственном соке — 120 г

сыр с плесенью — 50 г

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Если у вас газовая плита — подсушите ломтики хлеба на сухой сковороде. Если же плиты нет — используйте хлеб как есть или возьмите сухие хлебцы. В миске разомните вилкой яйца, авокадо и соль. Добавьте тунец, нарезанный лук и перемешайте. Если фиолетового лука нет, а обычный слишком горький — ошпарьте его кипятком из термоса или просто замените на зеленый лук или сушеный чеснок. На гренки или хлеб выложите начинку и сверху добавьте сыр.

Как и с чем подавать

Выложите бутерброды на деревянное плато или плоскую тарелку. Благодаря авокадо и тунцу блюдо достаточно жирное и к нему можно подать маринованные корнишоны, оливки с лимоном или каперсы.