Сытный завтрак без света: готовится за считанные минуты и выручает утром (видео)

Наталья Граковская
Бутерброды с тунцом и авокадо
Бутерброды с тунцом и авокадо. Фото Скриншот YouTube

Бутерброды с тунцом, авокадо и яйцами позволят оставаться сытыми до обеда

Полезный завтрак можно приготовить даже без электричества — для этого достаточно иметь багет, заранее отваренные яйца, авокадо и банку тунца. Такое блюдо богато белком, который надолго обеспечивает чувство сытости, а также содержит полезные жиры и омега-3 жирные кислоты.

Рецептом вкусных бутербродов поделился кулинарный блогер Иван Янюк.

Ингредиенты:

  • авокадо — 2 шт.
  • багет – 1 шт.
  • яйца вареные – 7 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • тунец в собственном соке — 120 г
  • сыр с плесенью — 50 г
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Если у вас газовая плита — подсушите ломтики хлеба на сухой сковороде. Если же плиты нет — используйте хлеб как есть или возьмите сухие хлебцы.
  2. В миске разомните вилкой яйца, авокадо и соль. Добавьте тунец, нарезанный лук и перемешайте. Если фиолетового лука нет, а обычный слишком горький — ошпарьте его кипятком из термоса или просто замените на зеленый лук или сушеный чеснок.
  3. На гренки или хлеб выложите начинку и сверху добавьте сыр.

Как и с чем подавать

Выложите бутерброды на деревянное плато или плоскую тарелку. Благодаря авокадо и тунцу блюдо достаточно жирное и к нему можно подать маринованные корнишоны, оливки с лимоном или каперсы.

