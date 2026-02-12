Укр

Рыбное "сало" к картофелю: рулет из скумбрии, который затмит другие закуски

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рулет из скумбрии
Рулет из скумбрии. Фото Скриншот YouTube

Один день в холодильнике — и у вас есть деликатес из простой рыбы

Скумбрия — не только вкусная, но и полезная морская рыба, которая отлично подходит для приготовления холодных закусок. Она богата омега-3 жирными кислотами, содержит витамин D, йод, селен и витамины группы B. Благодаря природной жирности скумбрия остается сочной даже без термической обработки, а правильно подобранные специи только подчеркивают её насыщенный вкус.

Рецептом рулета из скумбрии поделились с нами на портале "Сенсація".

Как вкусно замариновать скумбрию

Этот рулет из скумбрии — простой способ приготовить рыбу по-новому. Филе маринуется со специями, чесноком и зеленью, пропитывается ароматами и приобретает пикантность. Уже через сутки вы получите аппетитную закуску, которая станет украшением праздничного стола или вкусным дополнением к ежедневному меню. Главное — выбирать качественную свежемороженую скумбрию без желтых пятен и с плотной структурой мяса, ведь именно от этого зависит конечный результат.

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Чеснок – 8 зуб.
  • Соль – 2 ст. л.
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Кориандр – 0,5 ч. л.
  • Свежая зелень — 1 пучок
  • Лук – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Разморозьте скумбрию, удалите голову, внутренности и плавники. Разберите тушку на филе, полностью удалив хребет и кости.
  2. Натрите филе изнутри смесью соли, сахара и специй.
  3. Выложите на рыбу пропущенный через пресс чеснок и измельченную зелень, смешанную с маслом.
  4. Измельчите лук и замаринуйте его в уксусе с щепоткой сахара и маслом.
  5. Соедините филе начинкой внутрь, смажьте уксусом и выложите сверху маринованный лук.
  6. Плотно заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на сутки.

Как и с чем подавать

Нарежьте рыбу тонкими ломтиками и выложите на блюдо, украсив маринованным луком и зеленью. Особенно вкусно есть маринованную скумбрию с вареным картофелем или со ржаным хлебом. Приготовленную по этому рецепту скумбрию можно подавать на подсушенном багете с тонким слоем сливочного сыра или горчичного соуса.

Теги:
#Рыба #Рецепты #Скумбрия