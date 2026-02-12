Рыбное "сало" к картофелю: рулет из скумбрии, который затмит другие закуски
Один день в холодильнике — и у вас есть деликатес из простой рыбы
Скумбрия — не только вкусная, но и полезная морская рыба, которая отлично подходит для приготовления холодных закусок. Она богата омега-3 жирными кислотами, содержит витамин D, йод, селен и витамины группы B. Благодаря природной жирности скумбрия остается сочной даже без термической обработки, а правильно подобранные специи только подчеркивают её насыщенный вкус.
Рецептом рулета из скумбрии поделились с нами на портале "Сенсація".
Как вкусно замариновать скумбрию
Этот рулет из скумбрии — простой способ приготовить рыбу по-новому. Филе маринуется со специями, чесноком и зеленью, пропитывается ароматами и приобретает пикантность. Уже через сутки вы получите аппетитную закуску, которая станет украшением праздничного стола или вкусным дополнением к ежедневному меню. Главное — выбирать качественную свежемороженую скумбрию без желтых пятен и с плотной структурой мяса, ведь именно от этого зависит конечный результат.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Чеснок – 8 зуб.
- Соль – 2 ст. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Сахар – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Кориандр – 0,5 ч. л.
- Свежая зелень — 1 пучок
- Лук – 2 шт.
- Перец черный горошком – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Разморозьте скумбрию, удалите голову, внутренности и плавники. Разберите тушку на филе, полностью удалив хребет и кости.
- Натрите филе изнутри смесью соли, сахара и специй.
- Выложите на рыбу пропущенный через пресс чеснок и измельченную зелень, смешанную с маслом.
- Измельчите лук и замаринуйте его в уксусе с щепоткой сахара и маслом.
- Соедините филе начинкой внутрь, смажьте уксусом и выложите сверху маринованный лук.
- Плотно заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на сутки.
Как и с чем подавать
Нарежьте рыбу тонкими ломтиками и выложите на блюдо, украсив маринованным луком и зеленью. Особенно вкусно есть маринованную скумбрию с вареным картофелем или со ржаным хлебом. Приготовленную по этому рецепту скумбрию можно подавать на подсушенном багете с тонким слоем сливочного сыра или горчичного соуса.