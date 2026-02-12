Сочная и нежная: эта куриная печень точно всем понравится (видео)

Печень – это один из самых питательных субпродуктов, богатый витаминами А и В12, железом и белоком.

Из нее готовят разнообразные блюда: тушат с овощами, жарят, готовят паштеты или смешивают с фруктами для контраста вкуса. Сегодня мы предлагаем простую и нежную версию – куриную печень, тушеную с яблоком, которая получается мягкой и ароматной. Важно выбирать свежую печень без запаха и с ровной текстурой, а яблоки лучше брать сладкие или кисло-сладкие для баланса вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить печень тушеную с яблоком

Чтобы печень не стала жесткой, обжаривайте ее на сильном огне только до золотистой корочки, затем доводите до готовности под крышкой. Яблоко добавляет нежную сладкую нотку и помогает сберечь сочность блюда. Можно заменить яблоко грушей или добавить небольшое количество вина или бальзамического уксуса для более яркого аромата.

Ингредиенты:

печень куриная – 600 г;

лук – 2 шт.;

яблоко – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

мука для панировки – 3 ст.л.;

масло сливочное – 15 г;

масло растительное – 1 ст.л.;

Способ приготовления:

Обвалять печень в муке и обжарить на разогретой смеси масла и масла до золотистой корочки. Переложить печень на тарелку. Лук и яблоко порезать и обжарить на той же сковороде до прозрачности и мягкости яблока. Добавить печень в лук и яблоки, посолить, поперчить и перемешать. Готовить под крышкой 5-7 минут, периодически помешивая.

Как и с чем подавать:

Кушанье подают горячим как основную или как часть нарезки на праздничный стол. Подходит к гарнирам из картофеля, риса или каш, а также к свежему хлебу или гренкам. Украсить можно свежей зеленью или кольцами лука. Печень с яблоком прекрасно сочетается с легким салатом и кисло-сладкими соусами.

Этот простой и быстрый рецепт делает куриную печень нежной и ароматной, а добавление яблок подчеркивает ее естественный вкус. Попробуйте этот вариант, и он обязательно станет одним из любимых в вашем арсенале скорых блюд.