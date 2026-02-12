Вкуснее, чем на сковороде: как приготовить тушеную капусту с мясом без лишнего жира (видео)
Блюдо готовится само и без грязной посуды
Тушеная капуста с куриными голенями в рукаве — это вариант полноценного ужина "два в одном", который готовится с минимумом посуды. Все ингредиенты соединяются прямо в рукаве для запекания, поэтому не нужно отдельно жарить овощи или использовать несколько сковородок.
Во время запекания капуста пропитывается соком курятины, становится мягкой, сочной и ароматной, а голени получаются нежными внутри и румяными сверху. Рецептом поделилась блогер foodblog_kristi.
Как приготовить капусту с курицей в рукаве
Ингредиенты:
- Куриные голени — 800 г
- Капуста — 800 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Вода — 70 мл
- Петрушка, укроп – по вкусу
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Соль, черный молотый перец, копченая паприка – по вкусу
- Сахар – щепотка.
Способ приготовления:
- Капусту нашинкуйте средней соломкой и положите её в рукав для запекания. Добавьте нарезанный четверть кольцами лук, натертую морковь и щепотку сахара.
- Туда же добавьте томатную пасту, воду, 2 ст. л. масла, соль, специи и нарезанную зелень. Зажмите один край рукава и хорошо "потрясите" его.
- Мясо переложите в отдельную миску. Выдавите чеснок, добавьте соль, специи и оставшееся масло. Оставьте голени мариноваться хотя бы 15–20 минут перед тем, как класть в духовку.
- Выложите голени в рукав сверху на овощи. Это важно: сок из мяса будет пропитывать капусту, делая её насыщенной. Завяжите рукав, сделайте сверху 2–3 маленьких прокола иголкой, чтобы пар выходил равномерно и рукав не лопнул.
- Запекайте при температуре 180°C в течение 50 минут. Через 50 минут осторожно разрежьте рукав сверху, и разверните края. Готовьте еще 15–20 минут.