Вкуснее, чем на сковороде: как приготовить тушеную капусту с мясом без лишнего жира (видео)

Наталья Граковская
Тушеная капуста с курятиной
Тушеная капуста с курятиной. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Блюдо готовится само и без грязной посуды

Тушеная капуста с куриными голенями в рукаве — это вариант полноценного ужина "два в одном", который готовится с минимумом посуды. Все ингредиенты соединяются прямо в рукаве для запекания, поэтому не нужно отдельно жарить овощи или использовать несколько сковородок.

Во время запекания капуста пропитывается соком курятины, становится мягкой, сочной и ароматной, а голени получаются нежными внутри и румяными сверху. Рецептом поделилась блогер foodblog_kristi.

Как приготовить капусту с курицей в рукаве

Ингредиенты:

  • Куриные голени — 800 г
  • Капуста — 800 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Вода — 70 мл
  • Петрушка, укроп – по вкусу
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец, копченая паприка – по вкусу
  • Сахар – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинкуйте средней соломкой и положите её в рукав для запекания. Добавьте нарезанный четверть кольцами лук, натертую морковь и щепотку сахара.
  2. Туда же добавьте томатную пасту, воду, 2 ст. л. масла, соль, специи и нарезанную зелень. Зажмите один край рукава и хорошо "потрясите" его.
  3. Мясо переложите в отдельную миску. Выдавите чеснок, добавьте соль, специи и оставшееся масло. Оставьте голени мариноваться хотя бы 15–20 минут перед тем, как класть в духовку.
  4. Выложите голени в рукав сверху на овощи. Это важно: сок из мяса будет пропитывать капусту, делая её насыщенной. Завяжите рукав, сделайте сверху 2–3 маленьких прокола иголкой, чтобы пар выходил равномерно и рукав не лопнул.
  5. Запекайте при температуре 180°C в течение 50 минут. Через 50 минут осторожно разрежьте рукав сверху, и разверните края. Готовьте еще 15–20 минут.
