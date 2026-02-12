Блины никогда не порвутся: всего один продукт сделает их эластичными (видео)

Секрет прочности и эластичности кроется в крахмале

Блинчики или налистники – одно из любимых блюд многих. Приготовленные по классическому рецепту на молоке они сочетаются с любой начинкой, но особенно вкусные с нежным творогом.

Но иногда случается так, что при заворачивании начинки блины рвутся. Чтобы этого не произошло, в тесто для блинов нужно добавлять кукурузный крахмал, советуют на кулинарном YouTube-канале "Будні майстра". Этот простой продукт делает тесто эластичным – блины легко переворачиваются и не рвутся.

Как приготовить тонкие блины на крахмале

Во время жарки удобно пользоваться сразу двумя сковородками: на меньшей обжаривать блин с одной стороны, а на большую переворачивать для дожаривания — это существенно экономит время.

Перед каждым новым блином обязательно перемешивайте тесто половником, так как крахмал имеет свойство оседать на дно.

Готовые блины лучше держать под крышкой или накрытыми миской — так края не пересыхают и остаются нежными до самого момента заворачивания начинки.

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Яйца – 2 шт.

Мука пшеничная — 120 г

Крахмал кукурузный — 40 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Сливочное масло (растопленное) – 2 ст. л.

Куркума – 1/5 ч. л.

Для начинки:

Творог — 400-500 г

Сахар – 2 ст. л.

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Яичный желток – 1 шт.

Ванилин на кончике ножа

Изюм горсть

Для заливки:

Сметана (от 20%) или сливки – 130 г

Сахар – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Щепотка соли и ваниль

Способ приготовления: