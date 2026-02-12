Блины никогда не порвутся: всего один продукт сделает их эластичными (видео)
Секрет прочности и эластичности кроется в крахмале
Блинчики или налистники – одно из любимых блюд многих. Приготовленные по классическому рецепту на молоке они сочетаются с любой начинкой, но особенно вкусные с нежным творогом.
Но иногда случается так, что при заворачивании начинки блины рвутся. Чтобы этого не произошло, в тесто для блинов нужно добавлять кукурузный крахмал, советуют на кулинарном YouTube-канале "Будні майстра". Этот простой продукт делает тесто эластичным – блины легко переворачиваются и не рвутся.
Как приготовить тонкие блины на крахмале
Во время жарки удобно пользоваться сразу двумя сковородками: на меньшей обжаривать блин с одной стороны, а на большую переворачивать для дожаривания — это существенно экономит время.
Перед каждым новым блином обязательно перемешивайте тесто половником, так как крахмал имеет свойство оседать на дно.
Готовые блины лучше держать под крышкой или накрытыми миской — так края не пересыхают и остаются нежными до самого момента заворачивания начинки.
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Яйца – 2 шт.
- Мука пшеничная — 120 г
- Крахмал кукурузный — 40 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Сливочное масло (растопленное) – 2 ст. л.
- Куркума – 1/5 ч. л.
Для начинки:
- Творог — 400-500 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- Яичный желток – 1 шт.
- Ванилин на кончике ножа
- Изюм горсть
Для заливки:
- Сметана (от 20%) или сливки – 130 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Щепотка соли и ваниль
Способ приготовления:
- В миске соедините яйца, соль, сахар и немного куркумы для цвета. Взбейте венчиком только до однородности (миксер не нужен, чтобы не перенасытить тесто воздухом).
- Влейте примерно половину молока комнатной температуры и перемешайте.
- Отдельно смешайте пшеничную муку и кукурузный крахмал. Просейте их прямо в молочно-яичную смесь. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте оставшееся молоко.
- Обязательно процедите тесто через сито, чтобы оно стало идеально гладким.
- Оставьте тесто "отдохнуть" на полчаса. Это позволит клейковине раскрыться, что сделает блины прочными.
- Только перед жаркой добавьте в тесто смесь растопленного сливочного масла и растительного масла.
- Для начинки смешайте творог, щепотку соли, ваниль, сахар и яичный желток. Добавьте немного крахмала — он удержит влагу внутри во время запекания. По желанию добавьте изюм.
- Разрежьте большие блины пополам. Выкладывайте начинку на край и плотно сворачивайте трубочкой или треугольником.
- Выложите налистники в смазанную маслом форму слоями, добавляя между ними небольшие кусочки сливочного масла.
- Взболтайте жирные сливки (или сметану) с яйцом, сахаром и ванилью и равномерно полейте налистники заливкой.
- Запекайте при 180°C в течение 30-35 минут.