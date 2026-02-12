Укр

Блины никогда не порвутся: всего один продукт сделает их эластичными (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
542
Блинчики с сыром
Блинчики с сыром

Секрет прочности и эластичности кроется в крахмале

Блинчики или налистники – одно из любимых блюд многих. Приготовленные по классическому рецепту на молоке они сочетаются с любой начинкой, но особенно вкусные с нежным творогом.

Но иногда случается так, что при заворачивании начинки блины рвутся. Чтобы этого не произошло, в тесто для блинов нужно добавлять кукурузный крахмал, советуют на кулинарном YouTube-канале "Будні майстра". Этот простой продукт делает тесто эластичным – блины легко переворачиваются и не рвутся.

Как приготовить тонкие блины на крахмале

Во время жарки удобно пользоваться сразу двумя сковородками: на меньшей обжаривать блин с одной стороны, а на большую переворачивать для дожаривания — это существенно экономит время.

Перед каждым новым блином обязательно перемешивайте тесто половником, так как крахмал имеет свойство оседать на дно.

Готовые блины лучше держать под крышкой или накрытыми миской — так края не пересыхают и остаются нежными до самого момента заворачивания начинки.

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука пшеничная — 120 г
  • Крахмал кукурузный — 40 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Сливочное масло (растопленное) – 2 ст. л.
  • Куркума – 1/5 ч. л.

Для начинки:

  • Творог — 400-500 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Ванилин на кончике ножа
  • Изюм горсть

Для заливки:

  • Сметана (от 20%) или сливки – 130 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Щепотка соли и ваниль

Способ приготовления:

  1. В миске соедините яйца, соль, сахар и немного куркумы для цвета. Взбейте венчиком только до однородности (миксер не нужен, чтобы не перенасытить тесто воздухом).
  2. Влейте примерно половину молока комнатной температуры и перемешайте.
  3. Отдельно смешайте пшеничную муку и кукурузный крахмал. Просейте их прямо в молочно-яичную смесь. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Добавьте оставшееся молоко.
  5. Обязательно процедите тесто через сито, чтобы оно стало идеально гладким.
  6. Оставьте тесто "отдохнуть" на полчаса. Это позволит клейковине раскрыться, что сделает блины прочными.
  7. Только перед жаркой добавьте в тесто смесь растопленного сливочного масла и растительного масла.
  8. Для начинки смешайте творог, щепотку соли, ваниль, сахар и яичный желток. Добавьте немного крахмала — он удержит влагу внутри во время запекания. По желанию добавьте изюм.
  9. Разрежьте большие блины пополам. Выкладывайте начинку на край и плотно сворачивайте трубочкой или треугольником.
  10. Выложите налистники в смазанную маслом форму слоями, добавляя между ними небольшие кусочки сливочного масла.
  11. Взболтайте жирные сливки (или сметану) с яйцом, сахаром и ванилью и равномерно полейте налистники заливкой.
  12. Запекайте при 180°C в течение 30-35 минут.
Теги:
#Рецепты #Тесто #Блины #Крахмал