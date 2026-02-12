Сочное блюдо для всей семьи: мясные гнезда с грибами (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Мясо можно готовить разными способами: тушить, жарить, запекать или делать рваное мясо для сочных блюд. Сегодня мы предлагаем простую, но эффектную версию – мясные гнезда с грибной начинкой, которая получается нежной, ароматной и сочной. Важно выбирать свежий фарш с небольшим количеством жира, а грибы плотные и без повреждений. Для особенного вкуса можно добавлять разные виды сыра, копченую паприку или пряные травы, в зависимости от ваших предпочтений. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить мясные гнезда

Чтобы мясо было нежным, хорошо перемешайте фарш и не пересушивайте его во время запекания. Грибы следует обжаривать до испарения излишней влаги, иначе начинка может сделать гнезда жидкими. Сливки придают нежности, а сыр – золотистую корочку и богатый вкусовой акцент. Можно экспериментировать с разными видами грибов, добавлять немного чеснока или лук-порей для более глубокого аромата.

Ингредиенты:

фарш – 600-700 г;

грибы – 300 г;

моцарелла – 150 г;

лук – 1 шт.;

соль – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

перец – по вкусу;

мускатный орех – щепотка;

специи для мяса – по вкусу;

сливки 20-33% – 100 мл;

Способ приготовления:

Добавить в фарш соль, перец, мускатный орех и специи. Хорошо вымесить. Сформировать на пергаменте мясные гнезда, произвести углубление в центре. Грибы и лук мелко порезать и обжарить до мягкости и испарения излишней воды, добавить специи. Влить сливки и прогреть 2–3 минуты. Наполнить гнезда грибной начинкой. Запекать при 180 С около 20 минут. Достать, щедро посыпать тертым сыром. Отправить в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать:

Мясные гнезда идеально сочетаются с легким овощным салатом, картофельным пюре или рисом. Для украшения можно добавить свежую зелень или немного обжаренных орехов. Блюдо хорошо смотрится как на праздничном столе, так и на обыденном обеде. Сырная корочка и нежная грибная начинка делают ее универсальной и любимой всеми. Эти мясные гнезда получаются сочными, ароматными и сытными, а благодаря грибной начинке – яркими и вкусными. Следует попробовать этот рецепт, и он обязательно станет изюминкой вашего домашнего меню.