Ситний сніданок без світла: готується за лічені хвилини й рятує зранку (відео)

Бутерброди з тунцем, авокадо і яйцями дозволять залишатися ситими до обіду

Корисний сніданок можна приготувати навіть без електрики — для цього достатньо мати багет, заздалегідь відварені яйця, авокадо і банку тунця. Така страва багата на білок, який надовго забезпечує відчуття ситості, а також містить корисні жири й омега-3 жирні кислоти.

Рецептом смачних бутербродів поділився кулінарний блогер Іван Янюк.

Інгредієнти:

авокадо — 2 шт.

багет — 1 шт.

яйця варені — 7 шт.

фіолетова цибуля — 1 шт.

тунець у власному соку — 120 г

сир з пліснявою — 50 г

сіль — до смаку

Спосіб приготування:

Якщо у вас газова плита — підсушіть скибочки хліба на сухій сковорідці. Якщо ж плити немає — використовуйте хліб як є або візьміть сухі хлібці. У мисці перемніть виделкою яйця, авокадо та сіль. Додайте тунець, нарізану цибулю та перемішайте. Якщо фіолетової цибулі немає, а звичайна занадто гірка — ошпарте її окропом із термоса або просто замініть на зелену цибулю чи сушений часник. На грінки або хліб викладіть начинку і зверху додайте сир.

Як і з чим подавати

Викладіть бутерброди на дерев'яне плато або пласку тарілку. Завдяки авокадо та тунцю страва досить жирна і до неї можна подати мариновані корнішони, оливки з лимоном або каперси.