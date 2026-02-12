Ситний сніданок без світла: готується за лічені хвилини й рятує зранку (відео)
Бутерброди з тунцем, авокадо і яйцями дозволять залишатися ситими до обіду
Корисний сніданок можна приготувати навіть без електрики — для цього достатньо мати багет, заздалегідь відварені яйця, авокадо і банку тунця. Така страва багата на білок, який надовго забезпечує відчуття ситості, а також містить корисні жири й омега-3 жирні кислоти.
Рецептом смачних бутербродів поділився кулінарний блогер Іван Янюк.
Інгредієнти:
- авокадо — 2 шт.
- багет — 1 шт.
- яйця варені — 7 шт.
- фіолетова цибуля — 1 шт.
- тунець у власному соку — 120 г
- сир з пліснявою — 50 г
- сіль — до смаку
Спосіб приготування:
- Якщо у вас газова плита — підсушіть скибочки хліба на сухій сковорідці. Якщо ж плити немає — використовуйте хліб як є або візьміть сухі хлібці.
- У мисці перемніть виделкою яйця, авокадо та сіль. Додайте тунець, нарізану цибулю та перемішайте. Якщо фіолетової цибулі немає, а звичайна занадто гірка — ошпарте її окропом із термоса або просто замініть на зелену цибулю чи сушений часник.
- На грінки або хліб викладіть начинку і зверху додайте сир.
Як і з чим подавати
Викладіть бутерброди на дерев'яне плато або пласку тарілку. Завдяки авокадо та тунцю страва досить жирна і до неї можна подати мариновані корнішони, оливки з лимоном або каперси.