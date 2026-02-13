Вкусный "Муравейник", но не торт: рецепт салата с куриным филе и хрустящим картофелем (видео)

Сытная и эффектная закуска

Многим хорошо известен торт "Муравейник", который получил свое название из-за характерной формы и внешнего сходства с муравьиным домиком. Но под таким же названием существует и салат из куриного филе, свежих огурцов, помидоров, сыра и хрустящего жареного картофеля.

Главная особенность этого блюда – именно картофельная "шапка", которая создает узнаваемый вид. Салат готовится из простых и доступных ингредиентов и станет дополнением как ужина в будни, так и праздничного стола. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Наталья Власова в TikTok.

Как приготовить салат "Муравейник"

Ингредиенты:

Куриное филе отварное — 300 г

Огурец – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Майонез – 3-4 ст. л.

Сыр – 100 г

Картофель сырой крупный – 2 шт.

Черный молотый перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте тонкой соломкой поперек волокон или разделите на волокна руками. Натрите сырой картофель на терке для корейской моркови. Промойте 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной. Выложите картофель на бумажные полотенца и промокните. Он должен быть сухим перед жаркой. Обжаривайте картофель небольшими порциями в разогретом масле до румяности. Солите картофель только после обжаривания, иначе он мгновенно станет мягким. Натрите огурцы на терке для корейской моркови. Помидоры нарежьте соломкой, предварительно удалив семена с соком. Сыр натрите на крупной терке. Соберите салат слоями:

Куриное филе + сеточка майонеза.

Помидор + щепотка соли и перца.

Тертый сыр + майонез.

Свежий огурец. Повторите слои еще раз.

7. Декорируйте салат картофелем непосредственно перед подачей на стол.