Вкусный "Муравейник", но не торт: рецепт салата с куриным филе и хрустящим картофелем (видео)
Сытная и эффектная закуска
Многим хорошо известен торт "Муравейник", который получил свое название из-за характерной формы и внешнего сходства с муравьиным домиком. Но под таким же названием существует и салат из куриного филе, свежих огурцов, помидоров, сыра и хрустящего жареного картофеля.
Главная особенность этого блюда – именно картофельная "шапка", которая создает узнаваемый вид. Салат готовится из простых и доступных ингредиентов и станет дополнением как ужина в будни, так и праздничного стола. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Наталья Власова в TikTok.
Как приготовить салат "Муравейник"
Ингредиенты:
- Куриное филе отварное — 300 г
- Огурец – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Майонез – 3-4 ст. л.
- Сыр – 100 г
- Картофель сырой крупный – 2 шт.
- Черный молотый перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте тонкой соломкой поперек волокон или разделите на волокна руками.
- Натрите сырой картофель на терке для корейской моркови. Промойте 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной. Выложите картофель на бумажные полотенца и промокните. Он должен быть сухим перед жаркой.
- Обжаривайте картофель небольшими порциями в разогретом масле до румяности. Солите картофель только после обжаривания, иначе он мгновенно станет мягким.
- Натрите огурцы на терке для корейской моркови. Помидоры нарежьте соломкой, предварительно удалив семена с соком.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Соберите салат слоями:
- Куриное филе + сеточка майонеза.
- Помидор + щепотка соли и перца.
- Тертый сыр + майонез.
- Свежий огурец. Повторите слои еще раз.
7. Декорируйте салат картофелем непосредственно перед подачей на стол.