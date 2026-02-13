Укр

Вкусный "Муравейник", но не торт: рецепт салата с куриным филе и хрустящим картофелем (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Салат "Муравейник"
Салат "Муравейник". Фото Коллаж "Телеграфа"

Сытная и эффектная закуска

Многим хорошо известен торт "Муравейник", который получил свое название из-за характерной формы и внешнего сходства с муравьиным домиком. Но под таким же названием существует и салат из куриного филе, свежих огурцов, помидоров, сыра и хрустящего жареного картофеля.

Главная особенность этого блюда – именно картофельная "шапка", которая создает узнаваемый вид. Салат готовится из простых и доступных ингредиентов и станет дополнением как ужина в будни, так и праздничного стола. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Наталья Власова в TikTok.

Как приготовить салат "Муравейник"

Ингредиенты:

  • Куриное филе отварное — 300 г
  • Огурец – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Майонез – 3-4 ст. л.
  • Сыр – 100 г
  • Картофель сырой крупный – 2 шт.
  • Черный молотый перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте тонкой соломкой поперек волокон или разделите на волокна руками.
  2. Натрите сырой картофель на терке для корейской моркови. Промойте 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной. Выложите картофель на бумажные полотенца и промокните. Он должен быть сухим перед жаркой.
  3. Обжаривайте картофель небольшими порциями в разогретом масле до румяности. Солите картофель только после обжаривания, иначе он мгновенно станет мягким.
  4. Натрите огурцы на терке для корейской моркови. Помидоры нарежьте соломкой, предварительно удалив семена с соком.
  5. Сыр натрите на крупной терке.
  6. Соберите салат слоями:
  • Куриное филе + сеточка майонеза.
  • Помидор + щепотка соли и перца.
  • Тертый сыр + майонез.
  • Свежий огурец. Повторите слои еще раз.

7. Декорируйте салат картофелем непосредственно перед подачей на стол.

