Мягкий, ароматный и сытный: рулет из печени без лишней мороки (видео)

Печень — ценный субпродукт, богатый витаминами и железом, из которого можно приготовить различные блюда: пожарить в кляре, тушить с овощами или запекать в духовке. Для достижения нежной текстуры важно правильно выбирать свежую печень, без желтых пятен с однородной консистенцией. Сегодня предлагается рецепт печеночного рулета – нежного и ароматного, с сытной начинкой, который легко готовить дома. Тщательное измельчение и взбивание печени до однородной массы обеспечивает мягкость и сочность готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить печеночный рулет

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г;
  • лук – 1 шт;
  • яйца – 2 шт;
  • мука – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • растительное масло – 1 ст. л.;

Для начинки:

  • лук – 2 шт;
  • морковь – 2 шт;
  • растительное масло – для жарки;
  • яйца – 4 шт;
  • сыр – 90 г;
  • майонез – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • сухой чеснок – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Измельчить печень, лук и яйца, добавить муку и соль.
  2. Вылить массу на силиконизированную бумагу для выпечки и запекать при 180 С в течение 15 минут.
  3. Подготовить начинку: обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости, добавить вареные яйца, сыр, майонез и специи, перемешать.
  4. На горячий или теплый печеночный корж выложить начинку и аккуратно свернуть рулет.
  5. Завернуть рулет в пищевую пленку и охладить в холодильнике не менее 1 часа.
  6. Порезать рулет порционно и выложить на блюдо для подачи.

Как и с чем подавать

Печеночный рулет можно подавать как самостоятельную закуску, нарезав тонкими ломтиками или добавлять к праздничному столу как часть салатов и нарезок. Для большей привлекательности блюдо можно украсить зеленью, ломтиками свежих овощей или листьями салата. Хорошо сочетается с легкими соусами на основе майонеза или йогурта, а также маринованными огурцами, томатами или болгарским перцем. Рулет удобно порезать порционно перед подачей, что делает его универсальным для любого стола.

