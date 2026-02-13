Мягкий, ароматный и сытный: рулет из печени без лишней мороки (видео)

Вкусная и сытная закуска

Печень — ценный субпродукт, богатый витаминами и железом, из которого можно приготовить различные блюда: пожарить в кляре, тушить с овощами или запекать в духовке. Для достижения нежной текстуры важно правильно выбирать свежую печень, без желтых пятен с однородной консистенцией. Сегодня предлагается рецепт печеночного рулета – нежного и ароматного, с сытной начинкой, который легко готовить дома. Тщательное измельчение и взбивание печени до однородной массы обеспечивает мягкость и сочность готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить печеночный рулет

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г;

лук – 1 шт;

яйца – 2 шт;

мука – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

растительное масло – 1 ст. л.;

Для начинки:

лук – 2 шт;

морковь – 2 шт;

растительное масло – для жарки;

яйца – 4 шт;

сыр – 90 г;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

сухой чеснок – по вкусу;

Способ приготовления:

Измельчить печень, лук и яйца, добавить муку и соль. Вылить массу на силиконизированную бумагу для выпечки и запекать при 180 С в течение 15 минут. Подготовить начинку: обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости, добавить вареные яйца, сыр, майонез и специи, перемешать. На горячий или теплый печеночный корж выложить начинку и аккуратно свернуть рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и охладить в холодильнике не менее 1 часа. Порезать рулет порционно и выложить на блюдо для подачи.

Как и с чем подавать

Печеночный рулет можно подавать как самостоятельную закуску, нарезав тонкими ломтиками или добавлять к праздничному столу как часть салатов и нарезок. Для большей привлекательности блюдо можно украсить зеленью, ломтиками свежих овощей или листьями салата. Хорошо сочетается с легкими соусами на основе майонеза или йогурта, а также маринованными огурцами, томатами или болгарским перцем. Рулет удобно порезать порционно перед подачей, что делает его универсальным для любого стола.