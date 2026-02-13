Мягкий, ароматный и сытный: рулет из печени без лишней мороки (видео)
Вкусная и сытная закуска
Печень — ценный субпродукт, богатый витаминами и железом, из которого можно приготовить различные блюда: пожарить в кляре, тушить с овощами или запекать в духовке. Для достижения нежной текстуры важно правильно выбирать свежую печень, без желтых пятен с однородной консистенцией. Сегодня предлагается рецепт печеночного рулета – нежного и ароматного, с сытной начинкой, который легко готовить дома. Тщательное измельчение и взбивание печени до однородной массы обеспечивает мягкость и сочность готового блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsarlova_n".
Как приготовить печеночный рулет
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г;
- лук – 1 шт;
- яйца – 2 шт;
- мука – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- растительное масло – 1 ст. л.;
Для начинки:
- лук – 2 шт;
- морковь – 2 шт;
- растительное масло – для жарки;
- яйца – 4 шт;
- сыр – 90 г;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- сухой чеснок – по вкусу;
Способ приготовления:
- Измельчить печень, лук и яйца, добавить муку и соль.
- Вылить массу на силиконизированную бумагу для выпечки и запекать при 180 С в течение 15 минут.
- Подготовить начинку: обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости, добавить вареные яйца, сыр, майонез и специи, перемешать.
- На горячий или теплый печеночный корж выложить начинку и аккуратно свернуть рулет.
- Завернуть рулет в пищевую пленку и охладить в холодильнике не менее 1 часа.
- Порезать рулет порционно и выложить на блюдо для подачи.
Как и с чем подавать
Печеночный рулет можно подавать как самостоятельную закуску, нарезав тонкими ломтиками или добавлять к праздничному столу как часть салатов и нарезок. Для большей привлекательности блюдо можно украсить зеленью, ломтиками свежих овощей или листьями салата. Хорошо сочетается с легкими соусами на основе майонеза или йогурта, а также маринованными огурцами, томатами или болгарским перцем. Рулет удобно порезать порционно перед подачей, что делает его универсальным для любого стола.