Идеально для романтического ужина: рецепт вкусного салата, который готовится за считанные минуты (видео)
-
-
Несмотря на праздничный вид, готовится блюдо достаточно просто
Салат "Сердечко" — это блюдо, которое сразу создает праздничное настроение и выглядит особенно эффектно на столе. При этом готовится он из самых простых продуктов — шампиньонов, варено-копченого филе, плавленого сыра, яиц и помидоров. Благодаря выкладыванию в форме сердца салат отлично подходит как для романтического ужина, так и для любого события, когда хочется удивить гостей.
Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша anna_di__ в TikTok.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 400 г
- Варено-копченое филе — 300 г
- Лук – 2 шт.
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Майонез — по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп – по вкусу
- Помидоры черри – 7-10 шт.
- Соль — по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелко. Обжарьте шампиньоны на сухой сковороде до испарения жидкости, а лук на растительном масле — до золотистого цвета. Затем немного обжарьте шампиньоны с луком вместе 1–2 минуты.
- Выложите в форму в виде сердца.
- Для второго слоя соедините натертые на терке яйца, плавленый сыр и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом. Половину массы выложите поверх грибов с луком.
- Сверху выложите нарезанное варено-копченое филе.
- Повторите сырный слой. Посыпьте измельченным укропом.
- Последними выложите нарезанные помидоры черри.