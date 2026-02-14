Идеально для романтического ужина: рецепт вкусного салата, который готовится за считанные минуты (видео)

Несмотря на праздничный вид, готовится блюдо достаточно просто

Салат "Сердечко" — это блюдо, которое сразу создает праздничное настроение и выглядит особенно эффектно на столе. При этом готовится он из самых простых продуктов — шампиньонов, варено-копченого филе, плавленого сыра, яиц и помидоров. Благодаря выкладыванию в форме сердца салат отлично подходит как для романтического ужина, так и для любого события, когда хочется удивить гостей.

Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша anna_di__ в TikTok.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 400 г

Варено-копченое филе — 300 г

Лук – 2 шт.

Плавленый сыр – 2 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Майонез — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Укроп – по вкусу

Помидоры черри – 7-10 шт.

Соль — по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления: