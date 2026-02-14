Укр

Идеально для романтического ужина: рецепт вкусного салата, который готовится за считанные минуты (видео)

Наталья Граковская
Салат «Сердечко»
Салат «Сердечко». Фото Скриншот видео

Несмотря на праздничный вид, готовится блюдо достаточно просто

Салат "Сердечко" — это блюдо, которое сразу создает праздничное настроение и выглядит особенно эффектно на столе. При этом готовится он из самых простых продуктов — шампиньонов, варено-копченого филе, плавленого сыра, яиц и помидоров. Благодаря выкладыванию в форме сердца салат отлично подходит как для романтического ужина, так и для любого события, когда хочется удивить гостей.

Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша anna_di__ в TikTok.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 400 г
  • Варено-копченое филе — 300 г
  • Лук – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 2 шт.
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп – по вкусу
  • Помидоры черри – 7-10 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелко. Обжарьте шампиньоны на сухой сковороде до испарения жидкости, а лук на растительном масле — до золотистого цвета. Затем немного обжарьте шампиньоны с луком вместе 1–2 минуты.
  2. Выложите в форму в виде сердца.
  3. Для второго слоя соедините натертые на терке яйца, плавленый сыр и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом. Половину массы выложите поверх грибов с луком.
  4. Сверху выложите нарезанное варено-копченое филе.
  5. Повторите сырный слой. Посыпьте измельченным укропом.
  6. Последними выложите нарезанные помидоры черри.
