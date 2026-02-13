Один раз приготовите — и больше не будете покупать: пряная скумбрия домашнего посола (видео)

Скумбрия – одна из тех морских рыб, которые идеально подходят для домашнего соления: она жирная, ароматная и ее почти невозможно пересушить.

Ее маринуют, жарят на огне или запекают. В скандинавской и балтийской кухне сухой посол считается классическим способом подчеркнуть естественный вкус рыбы без лишних маринадов. Но сегодня мы предлагаем пряную версию, которая готовится буквально за несколько часов и не требует никаких сложных ингредиентов. Выбирать стоит свежую или качественно замороженную скумбрию с плотной мякотью и без желтого налета на коже – именно от этого зависит и текстура и чистый вкус готовой рыбы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить маринованную скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт. (приблизительно 400–500 г);

соль – 1,5 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

кориандр молотый – 0,5 ч. л.;

лимон – 5 тонких ломтиков.

Способ приготовления:

Разобрать скумбрию на филе, удалить кости и по желанию снять кожу. Смешать соль, сахар и кориандр до однородности. Выложить одно филе на пищевую пленку и посыпать равномерно частью сухой смеси. Выложить сверху кружочки лимона. Накрыть вторым филе и посыпать остальной смесью. Плотно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 4 часа для малосольного варианта или на 5-6 часов для насыщенного вкуса. Достать рыбу, убрать лимон и нарезать тонкими ломтиками перед подачей.

Как и с чем подавать

Пряную скумбрию лучше всего подавать с отварным молодым картофелем, черным хлебом или тостами со сливочным маслом. Для более праздничной подачи ее можно выложить на тарелку с колечками красного лука, зеленью и каплей лимонного сока. Также рыба прекрасно сочетается с горчичным соусом, соусом на основе йогурта или просто с оливковым маслом и молотым перцем.

Этот способ сухого посола – настоящая находка для тех, кто хочет быстро получить ресторанный результат дома. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и полный контроль за уровнем солености делают этот рецепт универсальным. А варьируя специи – например, добавляя перец, паприку или фенхель – можно каждый раз открывать скумбрию по-новому.