Один раз приготовите — и больше не будете покупать: пряная скумбрия домашнего посола (видео)
-
-
Скумбрия – одна из тех морских рыб, которые идеально подходят для домашнего соления: она жирная, ароматная и ее почти невозможно пересушить.
Ее маринуют, жарят на огне или запекают. В скандинавской и балтийской кухне сухой посол считается классическим способом подчеркнуть естественный вкус рыбы без лишних маринадов. Но сегодня мы предлагаем пряную версию, которая готовится буквально за несколько часов и не требует никаких сложных ингредиентов. Выбирать стоит свежую или качественно замороженную скумбрию с плотной мякотью и без желтого налета на коже – именно от этого зависит и текстура и чистый вкус готовой рыбы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".
Как приготовить маринованную скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт. (приблизительно 400–500 г);
- соль – 1,5 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- кориандр молотый – 0,5 ч. л.;
- лимон – 5 тонких ломтиков.
Способ приготовления:
- Разобрать скумбрию на филе, удалить кости и по желанию снять кожу.
- Смешать соль, сахар и кориандр до однородности.
- Выложить одно филе на пищевую пленку и посыпать равномерно частью сухой смеси.
- Выложить сверху кружочки лимона.
- Накрыть вторым филе и посыпать остальной смесью.
- Плотно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 4 часа для малосольного варианта или на 5-6 часов для насыщенного вкуса.
- Достать рыбу, убрать лимон и нарезать тонкими ломтиками перед подачей.
Как и с чем подавать
Пряную скумбрию лучше всего подавать с отварным молодым картофелем, черным хлебом или тостами со сливочным маслом. Для более праздничной подачи ее можно выложить на тарелку с колечками красного лука, зеленью и каплей лимонного сока. Также рыба прекрасно сочетается с горчичным соусом, соусом на основе йогурта или просто с оливковым маслом и молотым перцем.
Этот способ сухого посола – настоящая находка для тех, кто хочет быстро получить ресторанный результат дома. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и полный контроль за уровнем солености делают этот рецепт универсальным. А варьируя специи – например, добавляя перец, паприку или фенхель – можно каждый раз открывать скумбрию по-новому.