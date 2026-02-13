Нежный лаваш с творожной начинкой: идеальный завтрак или перекус (видео)

Лаваш – тонкий армянский или восточный хлеб, который часто используют для приготовления рулетов, закусок и блюд на гриле.

Его универсальность позволяет готовить как горячие, так и холодные блюда, например, лаваш с мясом на мангале или запеканки с сыром и овощами. Сегодня предлагается вариант творожной запеканки, который получается нежным, воздушным и ароматным. Для достижения оптимальной текстуры важно использовать свежий творог средней жирности и качественный сыр, а лаваш выбирать свежий, чтобы он легко пропекался и не размяк. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria.cooks.it".

Как приготовить ленивую запеканку из лаваша

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт;

творог – 350 г;

яйца – 2 шт;

молоко – 180 мл;

сыр гауда – 120–150 г;

соль – по вкусу;

сливочное масло – 20 г;

Способ приготовления:

Взбить творог, яйца, молоко и соль погружным блендером до однородной массы. Добавить натертый сыр, оставив часть для посыпания сверху. Нарезать лаваш полосками и осторожно вмешать в творожную массу, дать постоять 5 мин. Смазать форму сливочным маслом. Выложить смесь в форму, сверху посыпать остатком творога. Запекать в разогретой духовке при 180°C 50 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Запеканку подают горячей непосредственно из духовки, украшенной остатками тертого сыра и свежей зеленью. Она хорошо сочетается с легкими салатами, овощными соусами или домашним кетчупом. Можно нарезать порционными кусочками для завтрака, перекуса или подавать в качестве праздничного стола. Благодаря мягкой текстуре и насыщенному вкусу блюдо понравится как взрослым, так и детям.