Нежный лаваш с творожной начинкой: идеальный завтрак или перекус (видео)

Мария Швец
Творожная запеканка с лавашем
Лаваш – тонкий армянский или восточный хлеб, который часто используют для приготовления рулетов, закусок и блюд на гриле.

Его универсальность позволяет готовить как горячие, так и холодные блюда, например, лаваш с мясом на мангале или запеканки с сыром и овощами. Сегодня предлагается вариант творожной запеканки, который получается нежным, воздушным и ароматным. Для достижения оптимальной текстуры важно использовать свежий творог средней жирности и качественный сыр, а лаваш выбирать свежий, чтобы он легко пропекался и не размяк. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria.cooks.it".

Как приготовить ленивую запеканку из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт;
  • творог – 350 г;
  • яйца – 2 шт;
  • молоко – 180 мл;
  • сыр гауда – 120–150 г;
  • соль – по вкусу;
  • сливочное масло – 20 г;

Способ приготовления:

  1. Взбить творог, яйца, молоко и соль погружным блендером до однородной массы.
  2. Добавить натертый сыр, оставив часть для посыпания сверху.
  3. Нарезать лаваш полосками и осторожно вмешать в творожную массу, дать постоять 5 мин.
  4. Смазать форму сливочным маслом.
  5. Выложить смесь в форму, сверху посыпать остатком творога.
  6. Запекать в разогретой духовке при 180°C 50 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Запеканку подают горячей непосредственно из духовки, украшенной остатками тертого сыра и свежей зеленью. Она хорошо сочетается с легкими салатами, овощными соусами или домашним кетчупом. Можно нарезать порционными кусочками для завтрака, перекуса или подавать в качестве праздничного стола. Благодаря мягкой текстуре и насыщенному вкусу блюдо понравится как взрослым, так и детям.

