Нежный лаваш с творожной начинкой: идеальный завтрак или перекус (видео)
Лаваш – тонкий армянский или восточный хлеб, который часто используют для приготовления рулетов, закусок и блюд на гриле.
Его универсальность позволяет готовить как горячие, так и холодные блюда, например, лаваш с мясом на мангале или запеканки с сыром и овощами. Сегодня предлагается вариант творожной запеканки, который получается нежным, воздушным и ароматным. Для достижения оптимальной текстуры важно использовать свежий творог средней жирности и качественный сыр, а лаваш выбирать свежий, чтобы он легко пропекался и не размяк. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria.cooks.it".
Как приготовить ленивую запеканку из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт;
- творог – 350 г;
- яйца – 2 шт;
- молоко – 180 мл;
- сыр гауда – 120–150 г;
- соль – по вкусу;
- сливочное масло – 20 г;
Способ приготовления:
- Взбить творог, яйца, молоко и соль погружным блендером до однородной массы.
- Добавить натертый сыр, оставив часть для посыпания сверху.
- Нарезать лаваш полосками и осторожно вмешать в творожную массу, дать постоять 5 мин.
- Смазать форму сливочным маслом.
- Выложить смесь в форму, сверху посыпать остатком творога.
- Запекать в разогретой духовке при 180°C 50 минут до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Запеканку подают горячей непосредственно из духовки, украшенной остатками тертого сыра и свежей зеленью. Она хорошо сочетается с легкими салатами, овощными соусами или домашним кетчупом. Можно нарезать порционными кусочками для завтрака, перекуса или подавать в качестве праздничного стола. Благодаря мягкой текстуре и насыщенному вкусу блюдо понравится как взрослым, так и детям.