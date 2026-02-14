Приготовите даже без света: нежный чизкейк "Рафаэло" из пяти ингредиентов (видео)

Вкусный и быстрый десерт

Из кокоса можно приготовить множество блюд – от кокосового молока и кремов до разнообразных кокосовых десертов, популярных в мировой и азиатской кухне. Но сегодня предлагается упрощенная версия чизкейки "Рафаэло" без выпекания, вдохновленная известными кокосово-миндальными конфетами. Для нежной текстуры важно использовать качественный крем-сыр без кислинки и мелкую, свежую кокосовую стружку без постороннего запаха. Типичная ошибка – брать слишком сухое печенье или превышать количество сгущенки, из-за чего десерт теряет баланс и становится приторно сладким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ask_edith".

Как приготовить кокосовый чизкейк

Ингредиенты:

песочное печенье – 120 г;

молоко – 20 мл;

крем-сыр – 250 г;

сгущенка – 50 мл;

кокосовая стружка – 60 г;

ванильный экстракт – несколько капель (опционально);

Способ приготовления:

Измельчить печенье в мелкую крошку. Добавить молоко и тщательно перемешать в пластическую массу. Выложить основание в форму или порционные стаканы и плотно утрамбовать. Смешать крем-сыр со сгущенкой и ванилью до однородности. Добавить кокосовую стружку и аккуратно перемешать. Равномерно выложить сырную массу на основание. Охладить в холодильнике не менее 2 часов до стабилизации.

Как и с чем подавать

Чизкейк лучше подавать хорошо охлажденным, украсив кокосовой стружкой, миндальными лепестками или белым шоколадом. Он хорошо сочетается с ягодами, манговым или клубничным соусом, а также с чашечкой кофе или кокосового латте. Для праздничной подачи десерт можно разложить в порционные стаканы или бокалы, сформировав слои. Также основу из печенья легко заменить шоколадным или миндальным печеньем для новых вкусовых вариаций.

Этот чизкейк удобен тем, что не нуждается в духовке и легко адаптируется под разные вкусы – сгущенку можно заменить на мед или кокосовые сливки. Десерт стабильно выходит даже у новичков, если соблюдать пропорции и не экономить на качестве ингредиентов. Именно простота и выразительный кокосовый вкус делают его универсальным вариантом для любого случая.