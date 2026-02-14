Приготовите даже без света: нежный чизкейк "Рафаэло" из пяти ингредиентов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусный и быстрый десерт
Из кокоса можно приготовить множество блюд – от кокосового молока и кремов до разнообразных кокосовых десертов, популярных в мировой и азиатской кухне. Но сегодня предлагается упрощенная версия чизкейки "Рафаэло" без выпекания, вдохновленная известными кокосово-миндальными конфетами. Для нежной текстуры важно использовать качественный крем-сыр без кислинки и мелкую, свежую кокосовую стружку без постороннего запаха. Типичная ошибка – брать слишком сухое печенье или превышать количество сгущенки, из-за чего десерт теряет баланс и становится приторно сладким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ask_edith".
Как приготовить кокосовый чизкейк
Ингредиенты:
- песочное печенье – 120 г;
- молоко – 20 мл;
- крем-сыр – 250 г;
- сгущенка – 50 мл;
- кокосовая стружка – 60 г;
- ванильный экстракт – несколько капель (опционально);
Способ приготовления:
- Измельчить печенье в мелкую крошку.
- Добавить молоко и тщательно перемешать в пластическую массу.
- Выложить основание в форму или порционные стаканы и плотно утрамбовать.
- Смешать крем-сыр со сгущенкой и ванилью до однородности.
- Добавить кокосовую стружку и аккуратно перемешать.
- Равномерно выложить сырную массу на основание.
- Охладить в холодильнике не менее 2 часов до стабилизации.
Как и с чем подавать
Чизкейк лучше подавать хорошо охлажденным, украсив кокосовой стружкой, миндальными лепестками или белым шоколадом. Он хорошо сочетается с ягодами, манговым или клубничным соусом, а также с чашечкой кофе или кокосового латте. Для праздничной подачи десерт можно разложить в порционные стаканы или бокалы, сформировав слои. Также основу из печенья легко заменить шоколадным или миндальным печеньем для новых вкусовых вариаций.
Этот чизкейк удобен тем, что не нуждается в духовке и легко адаптируется под разные вкусы – сгущенку можно заменить на мед или кокосовые сливки. Десерт стабильно выходит даже у новичков, если соблюдать пропорции и не экономить на качестве ингредиентов. Именно простота и выразительный кокосовый вкус делают его универсальным вариантом для любого случая.