Даже варить не надо: как из обычного кефира сделать роскошную основу для десертов и закусок

Нежный крем-сыр легко приготовить из одного кефира

Сливочный сыр широко используют для приготовления намазок на бутерброды, закусок, салатов, соусов, роллов и даже десертов. Конечно, крем-сыр легко найти на полках магазинов, но его можно без труда приготовить дома — только из одного ингредиента, обычного кефира.

Благодаря простому способу замораживания и отцеживания кефир превращается в нежный крем-сыр не хуже "Филадельфии" и отлично подходит как для соленых намазок, так и для сладких блюд. К тому же он выходит натуральным, без загустителей и добавок. Рецептом домашнего крем-сыра поделились в Facebook-сообществе "Смачно та корисно".

Как приготовить крем-сыр дома

Ингредиенты:

Кефир — 900 мл

Для приготовления крем-сыра берите кефир жирностью более 2,5%, а лучше 3,2%. Чем выше процент жирности, тем менее кислым и более сливочным будет готовый сыр. Если взять нежирный продукт (1% или 0%), вы получите суховатый сыр, который будет крошиться.

Способ приготовления:

Положите упаковку кефира (пакет или тетрапак) в морозильную камеру на 24 часа. Кефир должен стать жестким как камень. Дуршлаг застелите марлей в 4–6 слоев или используйте чистое хлопковое полотенце. Установите дуршлаг над глубокой миской, чтобы в нее стекала сыворотка. Достаньте кефир, разрежьте упаковку и выложите ледяную глыбу на марлю. Оставьте все при комнатной температуре примерно на 12–15 часов. Снимите марлю. У вас получится около 300 г домашнего крем-сыра и 600 мл сыворотки.

Как и с чем подавать

Добавьте щепотку соли, измельченный укроп и пропущенный через пресс зубчик чеснока и намажьте сыр на хлеб. Также к нему можно добавить нарезанные вяленые томаты и сушеный базилик. Если добавить в сыр сахарную пудру и ваниль, получится основа для быстрого тирамису или начинка для блинов.

Не выливайте сыворотку. На ней можно приготовить тесто для домашнего хлеба или пирожков.