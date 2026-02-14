Укр

Гости оближут тарелки: соево-медовые крылышки с карамельной корочкой (видео)

Мария Швец
Соево-медовые крылышки с карамельной корочкой
Соево-медовые крылышки с карамельной корочкой. Фото instagram.com

Необычайно вкусная закуска

Из куриных крылышек можно приготовить десятки блюд – от классических BBQ до популярных азиатских вариаций вроде крылышек терияки. Но сегодня предлагается версия с соево-медовым маринадом, сочетающая сладость и выразительную карамельную корку. Для идеального результата важно выбирать охлажденные, а не замороженные крылышки без постороннего запаха, а мед использовать жидкий и натуральный, без сахарных сиропов. Типичная ошибка — добавлять слишком много соевого соуса или запекать крылышки слишком плотно, из-за чего они не карамелизуются, а тушатся в собственном соке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " lanas_diet ".

Как приготовить соево-медовые крылышки с карамельной корочкой

Ингредиенты:

  • куриные крылышки — 1,2-1,4 кг;
  • чеснок – 1 головка;
  • паприка – 1 ст. л. без горки;
  • мед – 1,5 ст. л.;
  • соевый соус — 70 мл;
  • рисовый или яблочный уксус – 1 ст. л.;
  • рафинированное масло – 1 ст. л.;
  • кунжутное масло – 1 ч. л. (опционально);

Способ приготовления:

  1. Смешать соевый соус, мед, уксус, растительное масло, паприку и измельченный чеснок до однородности.
  2. Замариновать крылышки, тщательно перемешать и оставить минимум на 1 час, оптимально 3-6 часов в холодильнике.
  3. Выложить крылышки в один слой на решетку или противень, застеленный пергаментом.
  4. Запекать при 190 С 35–40 минут, перевернув посередине.
  5. Повысить температуру до 220 °C или включить режим гриля на 3–5 минут, смазав крылышки остатками маринада.

Как и с чем подавать

Крыльца лучше подавать горячими, посыпав поджаренным кунжутом и свежей зеленью — зеленым луком или кинзой. Они хорошо сочетаются с картофелем фри, запеченными овощами или легким салатом из огурца и капусты. В качестве соуса подойдут айоли, кисло-сладкий чили или йогуртовый соус с лаймом. Для фуршета крылышки можно подать на деревянной доске с дольками лайма и соусами в маленьких пиалах.

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус, заменив мед на кленовый сироп или добавив имбирь и чили для остроты. Крыльца все равно хорошо выходят и в духовке, и на гриле, главное — не перегружать противень и дать им простор для румяной корочки. Именно баланс сладкой, соленой и легкой кислинки делает это блюдо универсальным для любой компании.

