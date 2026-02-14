Гости оближут тарелки: соево-медовые крылышки с карамельной корочкой (видео)
Необычайно вкусная закуска
Из куриных крылышек можно приготовить десятки блюд – от классических BBQ до популярных азиатских вариаций вроде крылышек терияки. Но сегодня предлагается версия с соево-медовым маринадом, сочетающая сладость и выразительную карамельную корку. Для идеального результата важно выбирать охлажденные, а не замороженные крылышки без постороннего запаха, а мед использовать жидкий и натуральный, без сахарных сиропов. Типичная ошибка — добавлять слишком много соевого соуса или запекать крылышки слишком плотно, из-за чего они не карамелизуются, а тушатся в собственном соке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " lanas_diet ".
Как приготовить соево-медовые крылышки с карамельной корочкой
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 1,2-1,4 кг;
- чеснок – 1 головка;
- паприка – 1 ст. л. без горки;
- мед – 1,5 ст. л.;
- соевый соус — 70 мл;
- рисовый или яблочный уксус – 1 ст. л.;
- рафинированное масло – 1 ст. л.;
- кунжутное масло – 1 ч. л. (опционально);
Способ приготовления:
- Смешать соевый соус, мед, уксус, растительное масло, паприку и измельченный чеснок до однородности.
- Замариновать крылышки, тщательно перемешать и оставить минимум на 1 час, оптимально 3-6 часов в холодильнике.
- Выложить крылышки в один слой на решетку или противень, застеленный пергаментом.
- Запекать при 190 С 35–40 минут, перевернув посередине.
- Повысить температуру до 220 °C или включить режим гриля на 3–5 минут, смазав крылышки остатками маринада.
Как и с чем подавать
Крыльца лучше подавать горячими, посыпав поджаренным кунжутом и свежей зеленью — зеленым луком или кинзой. Они хорошо сочетаются с картофелем фри, запеченными овощами или легким салатом из огурца и капусты. В качестве соуса подойдут айоли, кисло-сладкий чили или йогуртовый соус с лаймом. Для фуршета крылышки можно подать на деревянной доске с дольками лайма и соусами в маленьких пиалах.
Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус, заменив мед на кленовый сироп или добавив имбирь и чили для остроты. Крыльца все равно хорошо выходят и в духовке, и на гриле, главное — не перегружать противень и дать им простор для румяной корочки. Именно баланс сладкой, соленой и легкой кислинки делает это блюдо универсальным для любой компании.