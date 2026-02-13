Ленивые голубцы за пол часа: домашний вкус без лишней мороки (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Голубцы – это быстрый и удобный вариант классического украинского блюда, которое обычно готовится с заворачиванием фарша в капустные листья. Традиционные голубцы бывают с рисом и мясом, иногда с добавлением овощей или грибов, и запекаются в томатном или сметанном соусе. Сегодня предлагается упрощенная версия – ленивые голубцы, где капуста мелко нарезана, что позволяет приготовить блюдо быстрее, сохраняя насыщенный вкус и сочность. Для достижения оптимальной текстуры важно выбирать свежую капусту средней плотности и фарш из смеси свинины и говядины, а рис предварительно отварить до полуготовности, чтобы он не впитывал лишнюю жидкость. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

фарш (свинина, говядина или ассорти) – 500–700 г;

капуста мелко нашинкованная – 300–450 г;

рис отварной до полуготовности – 1 стакан;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

яйца – 1–2 шт;

сметана – 200 г;

томатная паста – 2 ст. л.;

вода или бульон – 1–2 стакана;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло для обжаривания – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Подготовить капусту, залить кипятком на 5–10 минут и отождать. Обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь на растительном масле до мягкости. Смешать в большой миске фарш, рис, капусту, обжаренные овощи и яйца. Добавить соль, перец и любимые специи. Сформировать смоченными в воде руками круглые или продолговатые котлетки и выложить в смазанную форму для запекания. Смешать сметану с томатной пастой и водой, залить голубцы так, чтобы жидкость покрывала почти полностью. Запекать в разогретой до 180–200°C духовке примерно 45–60 минут, первые 40 минут можно накрыть форму фольгой для сохранения сочности.

Как и с чем подавать

Ленивые голубцы прекрасно смакуют со сметаным или легким томатным соусом, можно дополнить свежей зеленью или обжаренным луком. Для более сытного обеда блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, отварным рисом или овощным гарниром. При сервировании можно украсить зеленью петрушки или укропа, а сверху добавить чуть-чуть соуса из духовки для аппетитного вида. Такое блюдо подходит как для обыденного обеда, так и для праздничного стола.