Секрет в начинке: этот рулет из сала домашние съедят еще до борща (видео)
Читати українською
После этого рулета не захочется просто нарезать сало ломтиками
Сало – одна из самых любимых классических закусок, которую традиционно подают к горячему борщу. Впрочем, не менее вкусно есть его и с отварным картофелем, свежим хлебом или просто в виде сытного бутерброда.
Раньше мы уже делились рецептом рулета из тонкого сала с желатином. В этот раз предлагаем значительно более быстрый вариант — рулет из сала, который готовится буквально за несколько шагов. Как его приготовить, показала кулинарная блогерша nisenitnitsia.
Как приготовить рулет из сала?
Ингредиенты:
- Соленое сало 300–400 г
- Копченые томаты нарезанные – 1-2 ст. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Специи к мясу – 0,5 ч. л.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Петрушка свежая – небольшой пучок.
Способ приготовления:
- Если сало со шкуркой, срежьте ее. Нарежьте сало пластинами толщиной 5–7 мм.
- Выложите ломтики сала на пищевую пленку встык друг к другу, накройте сверху другим слоем пленки и отбейте.
- Уберите верхнюю пленку. Равномерно посыпьте паприкой и специями. Распределите измельченные томаты и пропущенный через пресс чеснок.
- Плотно заверните сало в рулет и положите в морозилку на один час.
Как и с чем подавать
Нарезайте рулет острым ножом рулет, пока он еще очень холодный. Подавайте вместе с хлебом и ложкой крепкой горчицы или тертого хрена.