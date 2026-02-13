Укр

Секрет в начинке: этот рулет из сала домашние съедят еще до борща (видео)

Наталья Граковская
Рулет из сала
Рулет из сала. Фото Коллаж "Телеграфа"

После этого рулета не захочется просто нарезать сало ломтиками

Сало – одна из самых любимых классических закусок, которую традиционно подают к горячему борщу. Впрочем, не менее вкусно есть его и с отварным картофелем, свежим хлебом или просто в виде сытного бутерброда.

Раньше мы уже делились рецептом рулета из тонкого сала с желатином. В этот раз предлагаем значительно более быстрый вариант — рулет из сала, который готовится буквально за несколько шагов. Как его приготовить, показала кулинарная блогерша nisenitnitsia.

Как приготовить рулет из сала?

Ингредиенты:

  • Соленое сало 300–400 г
  • Копченые томаты нарезанные – 1-2 ст. л.
  • Копченая паприка – 1 ч. л.
  • Специи к мясу – 0,5 ч. л.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Петрушка свежая – небольшой пучок.

Способ приготовления:

  1. Если сало со шкуркой, срежьте ее. Нарежьте сало пластинами толщиной 5–7 мм.
  2. Выложите ломтики сала на пищевую пленку встык друг к другу, накройте сверху другим слоем пленки и отбейте.
  3. Уберите верхнюю пленку. Равномерно посыпьте паприкой и специями. Распределите измельченные томаты и пропущенный через пресс чеснок.
  4. Плотно заверните сало в рулет и положите в морозилку на один час.

Как и с чем подавать

Нарезайте рулет острым ножом рулет, пока он еще очень холодный. Подавайте вместе с хлебом и ложкой крепкой горчицы или тертого хрена.

