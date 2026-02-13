Секрет в начинке: этот рулет из сала домашние съедят еще до борща (видео)

После этого рулета не захочется просто нарезать сало ломтиками

Сало – одна из самых любимых классических закусок, которую традиционно подают к горячему борщу. Впрочем, не менее вкусно есть его и с отварным картофелем, свежим хлебом или просто в виде сытного бутерброда.

Раньше мы уже делились рецептом рулета из тонкого сала с желатином. В этот раз предлагаем значительно более быстрый вариант — рулет из сала, который готовится буквально за несколько шагов. Как его приготовить, показала кулинарная блогерша nisenitnitsia.

Как приготовить рулет из сала?

Ингредиенты:

Соленое сало 300–400 г

Копченые томаты нарезанные – 1-2 ст. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Специи к мясу – 0,5 ч. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Петрушка свежая – небольшой пучок.

Способ приготовления:

Если сало со шкуркой, срежьте ее. Нарежьте сало пластинами толщиной 5–7 мм. Выложите ломтики сала на пищевую пленку встык друг к другу, накройте сверху другим слоем пленки и отбейте. Уберите верхнюю пленку. Равномерно посыпьте паприкой и специями. Распределите измельченные томаты и пропущенный через пресс чеснок. Плотно заверните сало в рулет и положите в морозилку на один час.

Как и с чем подавать

Нарезайте рулет острым ножом рулет, пока он еще очень холодный. Подавайте вместе с хлебом и ложкой крепкой горчицы или тертого хрена.