Этот карамельный пирог готовится "на раз-два": роскошный десерт к чаю (видео)
Попробуйте быстрый рецепт пирога со сгущенкой
Пирог с вареным сгущенным молоком — удачный вариант домашней выпечки с насыщенным карамельным вкусом. Начинка для этого десерта готовится из сметаны, яиц и вареной сгущенки. Пирог получается не слишком сладким и хорошо держит форму после остывания.
Рецептом выпечки со сгущенкой поделилась кулинарная блогерша dianakovtun27 в Instagram.
Как приготовить карамельный пирог
Ингредиенты
Тесто:
- Мука – 250 г
- Сахар – 50 г
- Соль — щепотка
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
- Вареная сгущенка — 3 ст. л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Масло должно быть мягким, но не подтаявшим. Смешиваем его с сахаром и яйцом до однородности. Постепенно вводим муку с разрыхлителем.
- Убираем тесто в холодильник на один час.
- В это время смешиваем сметану, яйца и сгущенное молоко венчиком.
- Раскатываем тесто и выкладываем в форму (диаметром 20-22 см), формируя высокие бортики. Выливаем начинку внутрь.
- Выпекаем при 170°C ориентировочно 35-40 минут.
Как и с чем подавать
Посыпьте готовый пирог щепоткой морской соли (fleur de sel) или добавьте в начинку горсть жареного арахиса. Это превратит его в домашний "Сникерс". Карамельный пирог идеально дополнит чашку чая или кофе.