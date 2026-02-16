Этот карамельный пирог готовится "на раз-два": роскошный десерт к чаю (видео)

Попробуйте быстрый рецепт пирога со сгущенкой

Пирог с вареным сгущенным молоком — удачный вариант домашней выпечки с насыщенным карамельным вкусом. Начинка для этого десерта готовится из сметаны, яиц и вареной сгущенки. Пирог получается не слишком сладким и хорошо держит форму после остывания.

Рецептом выпечки со сгущенкой поделилась кулинарная блогерша dianakovtun27 в Instagram.

Как приготовить карамельный пирог

Ингредиенты

Тесто:

Мука – 250 г

Сахар – 50 г

Соль — щепотка

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

Вареная сгущенка — 3 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Масло должно быть мягким, но не подтаявшим. Смешиваем его с сахаром и яйцом до однородности. Постепенно вводим муку с разрыхлителем. Убираем тесто в холодильник на один час. В это время смешиваем сметану, яйца и сгущенное молоко венчиком. Раскатываем тесто и выкладываем в форму (диаметром 20-22 см), формируя высокие бортики. Выливаем начинку внутрь. Выпекаем при 170°C ориентировочно 35-40 минут.

Как и с чем подавать

Посыпьте готовый пирог щепоткой морской соли (fleur de sel) или добавьте в начинку горсть жареного арахиса. Это превратит его в домашний "Сникерс". Карамельный пирог идеально дополнит чашку чая или кофе.