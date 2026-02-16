Укр

Этот карамельный пирог готовится "на раз-два": роскошный десерт к чаю (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Пирог со сгущенкой
Пирог со сгущенкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Попробуйте быстрый рецепт пирога со сгущенкой

Пирог с вареным сгущенным молоком — удачный вариант домашней выпечки с насыщенным карамельным вкусом. Начинка для этого десерта готовится из сметаны, яиц и вареной сгущенки. Пирог получается не слишком сладким и хорошо держит форму после остывания.

Рецептом выпечки со сгущенкой поделилась кулинарная блогерша dianakovtun27 в Instagram.

Как приготовить карамельный пирог

Ингредиенты

Тесто:

  • Мука – 250 г
  • Сахар – 50 г
  • Соль — щепотка
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

  • Вареная сгущенка — 3 ст. л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Масло должно быть мягким, но не подтаявшим. Смешиваем его с сахаром и яйцом до однородности. Постепенно вводим муку с разрыхлителем.
  2. Убираем тесто в холодильник на один час.
  3. В это время смешиваем сметану, яйца и сгущенное молоко венчиком.
  4. Раскатываем тесто и выкладываем в форму (диаметром 20-22 см), формируя высокие бортики. Выливаем начинку внутрь.
  5. Выпекаем при 170°C ориентировочно 35-40 минут.

Как и с чем подавать

Посыпьте готовый пирог щепоткой морской соли (fleur de sel) или добавьте в начинку горсть жареного арахиса. Это превратит его в домашний "Сникерс". Карамельный пирог идеально дополнит чашку чая или кофе.

