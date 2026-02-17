Если обычный омлет надоел: добавьте один ингредиент, и завтрак станет королевским (видео)

Этот омлет дарит сытость на пол дня

На завтрак обычно готовят яичницу или классический омлет. Но если хочется чего-то более сытного и интересного, идеальным вариантом станет омлет с тунцом. Это блюдо очень питательное благодаря белку из яиц и тунца, а томаты черри, кукуруза и сыр делают омлет не только вкусным, но и аппетитным.

Рецептом поделились на Instagram-странице gotuyemo_v_kayf.

Как приготовить омлет с тунцом и помидорами

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Консервированный тунец в собственном соку — 70 г

Помидоры черри – 2-3 шт.

Кукуруза — 50 г

Сыр сулугуни или моцарелла — 20 г

Зелень — по вкусу

Масло для жарки – 1 ч. л.

Способ приготовления:

С тунца сливаем жидкость и смешиваем его с яйцами, специями и измельченной зеленью. Разогреваем сковородку на среднем огне. Выливаем яично-рыбную смесь и распределяем тунца равномерно по всей поверхности с помощью лопатки. Когда края омлета побелеют, а середина еще будет оставаться едва влажной, выкладываем на одну половину нарезанные черри и кукурузу. Обильно посыпаем натертым сыром. С помощью широкой лопатки накрываем начинку свободной половиной омлета. Уменьшаем огонь до минимума и жарим еще 30-40 секунд.

Как и с чем подавать

Омлет с тунцем вкусно есть горячим. Так как блюдо достаточно насыщено белками и полезными жирами, его лучше сбалансировать чем-нибудь свежим или ферментированным. Поэтому на тарелку к омлету можно выложить ферментированные овощи или салат из капусты. Или же подайте к омлету горсть свежего микс-салата, сбрызнутого лимонным соком.