Если обычный омлет надоел: добавьте один ингредиент, и завтрак станет королевским (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот омлет дарит сытость на пол дня
На завтрак обычно готовят яичницу или классический омлет. Но если хочется чего-то более сытного и интересного, идеальным вариантом станет омлет с тунцом. Это блюдо очень питательное благодаря белку из яиц и тунца, а томаты черри, кукуруза и сыр делают омлет не только вкусным, но и аппетитным.
Рецептом поделились на Instagram-странице gotuyemo_v_kayf.
Как приготовить омлет с тунцом и помидорами
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Консервированный тунец в собственном соку — 70 г
- Помидоры черри – 2-3 шт.
- Кукуруза — 50 г
- Сыр сулугуни или моцарелла — 20 г
- Зелень — по вкусу
- Масло для жарки – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- С тунца сливаем жидкость и смешиваем его с яйцами, специями и измельченной зеленью.
- Разогреваем сковородку на среднем огне. Выливаем яично-рыбную смесь и распределяем тунца равномерно по всей поверхности с помощью лопатки.
- Когда края омлета побелеют, а середина еще будет оставаться едва влажной, выкладываем на одну половину нарезанные черри и кукурузу. Обильно посыпаем натертым сыром.
- С помощью широкой лопатки накрываем начинку свободной половиной омлета. Уменьшаем огонь до минимума и жарим еще 30-40 секунд.
Как и с чем подавать
Омлет с тунцем вкусно есть горячим. Так как блюдо достаточно насыщено белками и полезными жирами, его лучше сбалансировать чем-нибудь свежим или ферментированным. Поэтому на тарелку к омлету можно выложить ферментированные овощи или салат из капусты. Или же подайте к омлету горсть свежего микс-салата, сбрызнутого лимонным соком.