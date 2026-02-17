Золотистый картофель в сливочном соусе: хрустящая корочка и нежность внутри (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из картофеля можно приготовить множество блюд — от простого пюре до сливочного картофеля с курицей в горшочках, как из печи. Но сегодня мы предлагаем более современный вариант – ароматную сковородку с хрустящей корочкой, сливками и сыром. Это блюдо сочетает домашнюю простоту и ресторанную текстуру: снаружи картофель золотистый, а внутри — нежный и сочный. Для наилучшего результата следует выбирать картофель среднего размера с тонкой кожурой, жирные сливки не ниже 30% и хорошо плавящийся твердый сыр, иначе соус может получиться водянистым или расслоиться. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria.cooks.it".

Как приготовить картофель в сливочном соусе

Ингредиенты:

картофель средний – 800 г;

растительное масло – 2–3 ст. л.;

бекон или колбаска – 120–150 г;

масло сливочное – 20 г;

чеснок – 1 зубчик;

сливки 30–33% – 150 мл;

сыр твердый – 80–100 г;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать очищенный картофель на 4-6 одинаковых частей, залить подсоленной водой и отварить после закипания 8 минут, после чего охладить. Разогреть масло на сковороде, выложить картофель и жарить первые 5 минут без перемешивания, чтобы образовалась румяная корочка, затем осторожно перевернуть и поджарить до золотистости. Добавить нарезанный бекон или колбаску, сливочное масло и размельченный чеснок, перемешать и прогреть до появления выразительного аромата. Влить сливки, посолить и поперчить, выключить огонь, посыпать натертым сыром и перемешать до полного расплавления.

Как и с чем подавать

Подавать такой картофель лучше сразу из сковороды, посыпав свежей зеленью или добавив несколько капель трюфельного масла для аромата. Она прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к запеченному мясу, курице или рыбе. Также ее можно подать с легким салатом из огурцов и зелени или соусом на основе сметаны и горчицы. Кушанье хорошо сочетается с бокалом сухого белого вина или домашним лимонадом.

Этот рецепт легко адаптируется: бекон можно заменить грибами, а твердый сыр – моцареллой или чеддером. По желанию картофель можно довести до готовности в духовке или добавить копченую паприку для более насыщенного вкуса. Такое блюдо всегда смотрится эффектно, но готовится из простых и доступных продуктов.