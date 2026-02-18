Выходят тонкими, ажурными и не рвутся: идеальный рецепт блинов к Масленице 2026 (видео)

Приготовит даже новичок

Блинчики – это одно из самых универсальных блюд, которое готовят в разных странах и на разной основе: на молоке, воде, кефире, сыворотке и даже на айране. Но сегодня мы предлагаем классический вариант ажурных блинов "три стакана", которые получаются тонкими, с дырочками и не рвутся. Секрет текстуры – в правильной последовательности смешивания ингредиентов и добавлении кипятка, который "заваривает" тесто и делает его эластичным. Для лучшего результата следует использовать муку высшего сорта и свежее молоко со средней жирностью — слишком жирное сделает блины тяжелыми, а обезжиренное — сухими. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить ажурные блины

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

молоко – 1 стакан;

мука – 1 стакан;

кипяток – 1 стакан;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

сливочное масло – 20 г.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром и солью в легкую пену. Добавить половину молока и половину муки, тщательно перемешать до однородности, после чего ввести оставшееся молоко и муку. Влить кипяток, добавить растопленное сливочное и растительное масло, еще раз хорошо перемешать. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом и жарить блины на сильном огне до появления ажурной корочки. Готовые блины сложить стопкой и накрыть крышкой или полотенцем, чтобы края оставались мягкими. По желанию молоко можно частично заменить кефиром или сывороткой – тогда блины будут иметь легкую кислинку, а для безлактозного варианта подойдет растительное молоко.

Как и с чем подавать

Ажурные блины идеально подходят со сладкими и солеными начинками: вареньем, медом, крем-сыром, лососем, грибами или курицей. Для подачи их можно сложить рулетами или треугольниками и украсить ягодами, мятой или сахарной пудрой. Такие блины хорошо сочетаются с горячими напитками – чаем, кофе или какао, а также могут стать основой для праздничной блинной тарелки с несколькими соусами. Кушанье подходит как для завтрака, так и для десертного стола.