Без кефира и яиц, а такие же румяные: как приготовить идеальные оладьи (видео)
Из минимума продуктов — целая гора пышных оладий
Оладьи часто готовят на завтрак или быстрый перекус. Обычно тесто замешивают на яйцах и кефире, но даже без этих ингредиентов можно приготовить мягкие, пышные и румяные оладьи. Их готовят на дрожжевом тесте на воде, благодаря чему выпечка получается легкой и воздушной. Единственная особенность рецепта — тесту нужно дать время подойти. Простым способом приготовления оладий без яиц поделилась кулинарная блогерша tetyana.pr в TikTok.
Как приготовить оладьи на дрожжах
Ингредиенты:
- Вода 250 мл
- Сухие дрожжи 1 ч. л.
- Сахар 2 ст. л.
- Мука 300 г
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи.
- Постепенно всыпайте просеянную муку. Вымешивайте, пока тесто не станет однородным, по консистенции как очень густая домашняя сметана.
- Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков на 1 час.
- Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выкладывайте тесто влажной ложкой, чтобы масса легко отделялась. Жарьте на среднем огне с обеих сторон.
Как подавать и хранить
Лучше всего подавать оладьи сразу после жарки, пока они теплые. Классический вариант — подача с медом, густым домашним вареньем или сметаной. Также оладьи хороши со сгущенным молоком, ягодными соусами, свежими фруктами или сезонными ягодами. Для более сытного варианта их можно подать с растительными намазками, арахисовой пастой или даже со сладким творогом.
Если оладьи остались, дайте им полностью остыть, сложите в контейнер с крышкой и храните в холодильнике до 2 дней. Разогревать лучше на сухой сковороде под крышкой на минимальном огне.