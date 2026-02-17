Без кефира и яиц, а такие же румяные: как приготовить идеальные оладьи (видео)

Из минимума продуктов — целая гора пышных оладий

Оладьи часто готовят на завтрак или быстрый перекус. Обычно тесто замешивают на яйцах и кефире, но даже без этих ингредиентов можно приготовить мягкие, пышные и румяные оладьи. Их готовят на дрожжевом тесте на воде, благодаря чему выпечка получается легкой и воздушной. Единственная особенность рецепта — тесту нужно дать время подойти. Простым способом приготовления оладий без яиц поделилась кулинарная блогерша tetyana.pr в TikTok.

Как приготовить оладьи на дрожжах

Ингредиенты:

Вода 250 мл

Сухие дрожжи 1 ч. л.

Сахар 2 ст. л.

Мука 300 г

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте теплую воду, сахар и дрожжи. Постепенно всыпайте просеянную муку. Вымешивайте, пока тесто не станет однородным, по консистенции как очень густая домашняя сметана. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков на 1 час. Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выкладывайте тесто влажной ложкой, чтобы масса легко отделялась. Жарьте на среднем огне с обеих сторон.

Как подавать и хранить

Лучше всего подавать оладьи сразу после жарки, пока они теплые. Классический вариант — подача с медом, густым домашним вареньем или сметаной. Также оладьи хороши со сгущенным молоком, ягодными соусами, свежими фруктами или сезонными ягодами. Для более сытного варианта их можно подать с растительными намазками, арахисовой пастой или даже со сладким творогом.

Если оладьи остались, дайте им полностью остыть, сложите в контейнер с крышкой и храните в холодильнике до 2 дней. Разогревать лучше на сухой сковороде под крышкой на минимальном огне.