Как выбрать сладкие бананы в магазине: желтый цвет - не показатель

Не все желтые бананы одинаково вкусные, поэтому нужно обращать внимание не на цвет, а на стебель

Бананы — один из самых популярных фруктов. Их едят просто так или добавляют в выпечку, смузи, йогурты и фруктовые салаты. Но не всегда получается купить в магазине по-настоящему сладкие и спелые бананы. Иногда они оказываются пресными, твердыми или быстро портятся.

К счастью, есть простая хитрость, которая поможет всегда выбирать вкусные бананы. При покупке бананов нужно обращать внимание не только на их цвет, но и на размер плодоножки, советуют на портале pysznosci.pl.

Как выбрать сладкие бананы

Бананы, которые дозревали под солнцем и без спешки, обычно имеют короткие и толстые стебельки. У таких фруктов нежная ароматная мякоть и сладкий вкус. А вот если бананы сорвали зелеными и искусственно доводили до созревания во время перевозки или в хранилищах, то стебли у них выходят длинными и тонкими. В итоге мякоть бананов получается пресной.

При выборе бананов в магазине просто возьмите несколько гроздей и сравните. Выбирайте те, где стебельки самые короткие и крепкие, а кожура ровного светло-желтого цвета без зеленых или коричневых пятен. Такие бананы идеально подойдут для перекуса, добавления в йогурт или коктейль.

А чтобы фрукты подольше оставались свежими дома, оберните стебли пищевой пленкой или фольгой. Благодаря этой хитрости бананы не перезреют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что обращать внимание при выборе апельсинов. Только один признак указывает на то, что плоды будут без косточек.