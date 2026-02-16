Не рвутся и не сохнут даже после остывания: как приготовить блины на твороге (видео)

Благодаря сочетанию творога и кипятка, блины получаются эластичными и не рвутся, какую бы начинку вы ни выбрали

На Масленицу традиционно готовят самые разнообразные блины — тонкие, ажурные, дрожжевые, сладкие и закусочные. Ранее мы делились рецептом эффектных "леопардовых" блинов, а теперь предлагаем попробовать еще один удачный вариант – блины на творожном тесте. Благодаря добавлению творога они получаются особенно нежными и эластичными. Они легко переворачиваются, не рвутся и не пересыхают по краям даже после остывания. С ними одинаково хорошо сочетаются и сладкие, и соленые начинки. Как приготовить творожные блины, показала кулинарный блогер recepti_dariko в Instagram.

Как приготовить блины на творожном тесте

Ингредиенты:

Творог – 360 г

Яйца – 3 шт.

Молоко – 300 мл

Кипяток — 350 мл

Мука — 300 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Масло растительное — 5 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и соль. Тщательно разотрите массу до однородности. Влейте молоко и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тесто на этом этапе будет довольно густым, как на оладьи. Постоянно помешивая венчиком, тонкой струйкой вливайте кипяток. Дайте тесту постоять 10–15 минут. За это время разрыхлитель начнет действовать, и на поверхности появятся пузырьки. Жарьте на хорошо разогретой сковороде. Смазывать ее маслом нужно только перед первым блином.

Как и с чем подавать

Творожные блины имеют мягкий сливочный вкус, поэтому хорошо сочетаются с различными дополнениями: со сметаной, медом, сгущенным молоком, вареньем, фруктами и шоколадной пастой. Также в них можно завернуть слабосоленую рыбу, отварное куриное филе с грибами, сливочный сыр с зеленью и чесноком.