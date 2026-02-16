Не рвутся и не сохнут даже после остывания: как приготовить блины на твороге (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Благодаря сочетанию творога и кипятка, блины получаются эластичными и не рвутся, какую бы начинку вы ни выбрали
На Масленицу традиционно готовят самые разнообразные блины — тонкие, ажурные, дрожжевые, сладкие и закусочные. Ранее мы делились рецептом эффектных "леопардовых" блинов, а теперь предлагаем попробовать еще один удачный вариант – блины на творожном тесте. Благодаря добавлению творога они получаются особенно нежными и эластичными. Они легко переворачиваются, не рвутся и не пересыхают по краям даже после остывания. С ними одинаково хорошо сочетаются и сладкие, и соленые начинки. Как приготовить творожные блины, показала кулинарный блогер recepti_dariko в Instagram.
Как приготовить блины на творожном тесте
Ингредиенты:
- Творог – 360 г
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 300 мл
- Кипяток — 350 мл
- Мука — 300 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Масло растительное — 5 ст. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и соль. Тщательно разотрите массу до однородности.
- Влейте молоко и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тесто на этом этапе будет довольно густым, как на оладьи.
- Постоянно помешивая венчиком, тонкой струйкой вливайте кипяток.
- Дайте тесту постоять 10–15 минут. За это время разрыхлитель начнет действовать, и на поверхности появятся пузырьки.
- Жарьте на хорошо разогретой сковороде. Смазывать ее маслом нужно только перед первым блином.
Как и с чем подавать
Творожные блины имеют мягкий сливочный вкус, поэтому хорошо сочетаются с различными дополнениями: со сметаной, медом, сгущенным молоком, вареньем, фруктами и шоколадной пастой. Также в них можно завернуть слабосоленую рыбу, отварное куриное филе с грибами, сливочный сыр с зеленью и чесноком.