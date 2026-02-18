Нежная печень с карамелизированным луком: ресторанный вкус на обычной сковороде (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Печень – это универсальный продукт, из которого готовят паштеты, нежные рулеты, котлеты и теплые салаты. Но сегодня мы предлагаем классический домашний вариант — жареную телячью печень с карамелизированным луком, который всегда выглядит эффектно и не хуже ресторанного блюда. Для лучшего результата следует выбирать светлую, упругую печень без темных пятен и запаха, ведь именно свежее сырье гарантирует мягкую текстуру без горечи. Типичная ошибка – пережарить печень или не снять пленку, из-за чего она становится жесткой, поэтому важно готовить ее быстро и хорошо разогретой сковороде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить печень с кармелизованным луком

Ингредиенты:

телячья печень – 500 г;

специи (приправа к грибам, черный молотый перец, сушеный чеснок) – по вкусу;

мука – 100 г;

масло сливочное – 70–100 г;

лук – 2 шт.;

сахар – 1 ч.л.;

вода – 100 мл;

коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Очистить печень от пленки и порезать тонкими слайсами. Посыпать специями по бокам и оставить мариноваться 30 минут. Запанировать кусочки в муке, хорошо стряхнув лишнее. Обжарить печень на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Нарезать полукольцами лук и обжарить его на масле до мягкости. Добавить сахар и карамелизовать лук на слабом огне до золотистого цвета. Выложить печень в лук, влить воду, накрыть крышкой и тушить 10 минут. Добавить коньяк и прогреть еще 5 минут под крышкой.

Как и с чем подавать

Печень с карамелизированным луком лучше всего подавать горячей с картофельным пюре, рисом или булгуром. Для свежести вкуса следует добавить зеленый салат или маринованные огурцы, а для более изысканной подачи – посыпать блюдо миксом зелени или полить несколькими каплями бальзамического крема.

Это блюдо хорошо подходит и для ежедневного обеда, и для праздничного стола, ведь готовится просто, а результат всегда выглядит эффектно и безупречно.