Нежная печень с карамелизированным луком: ресторанный вкус на обычной сковороде (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и сытное блюдо
Печень – это универсальный продукт, из которого готовят паштеты, нежные рулеты, котлеты и теплые салаты. Но сегодня мы предлагаем классический домашний вариант — жареную телячью печень с карамелизированным луком, который всегда выглядит эффектно и не хуже ресторанного блюда. Для лучшего результата следует выбирать светлую, упругую печень без темных пятен и запаха, ведь именно свежее сырье гарантирует мягкую текстуру без горечи. Типичная ошибка – пережарить печень или не снять пленку, из-за чего она становится жесткой, поэтому важно готовить ее быстро и хорошо разогретой сковороде. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить печень с кармелизованным луком
Ингредиенты:
- телячья печень – 500 г;
- специи (приправа к грибам, черный молотый перец, сушеный чеснок) – по вкусу;
- мука – 100 г;
- масло сливочное – 70–100 г;
- лук – 2 шт.;
- сахар – 1 ч.л.;
- вода – 100 мл;
- коньяк – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Очистить печень от пленки и порезать тонкими слайсами.
- Посыпать специями по бокам и оставить мариноваться 30 минут.
- Запанировать кусочки в муке, хорошо стряхнув лишнее.
- Обжарить печень на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Нарезать полукольцами лук и обжарить его на масле до мягкости.
- Добавить сахар и карамелизовать лук на слабом огне до золотистого цвета.
- Выложить печень в лук, влить воду, накрыть крышкой и тушить 10 минут.
- Добавить коньяк и прогреть еще 5 минут под крышкой.
Как и с чем подавать
Печень с карамелизированным луком лучше всего подавать горячей с картофельным пюре, рисом или булгуром. Для свежести вкуса следует добавить зеленый салат или маринованные огурцы, а для более изысканной подачи – посыпать блюдо миксом зелени или полить несколькими каплями бальзамического крема.
Это блюдо хорошо подходит и для ежедневного обеда, и для праздничного стола, ведь готовится просто, а результат всегда выглядит эффектно и безупречно.