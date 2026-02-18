Никакой мороки с тестом: готовим легкий десерт без духовки (видео)

Справится даже начинающий кулинар

Кремовый десерт на молоке — идеальный вариант для случаев, когда хочется приготовить что-то сладкое без особых усилий. Готовится он из самых простых продуктов, которые есть дома.

Главное преимущество рецепта — отсутствие выпечки. Достаточно правильно соединить ингредиенты и дать десерту время застыть в холодильнике. Рецептом поделились на YouTube-канале "Приготуй сам".

Как приготовить десерт на молоке без выпечки

Ингредиенты:

молоко — 300 мл

яичные желтки — 4 шт.

сахар — 70 г

сметана — 350 г

ванильный сахар — 10 г

быстрорастворимый желатин — 20 г

Способ приготовления:

Желатин залейте примерно 100 мл молока из общего объема, размешайте и оставьте набухать на 15 минут. В кастрюле с толстым дном разотрите желтки с сахаром до светлой и однородной консистенции. Влейте оставшееся молоко и тщательно перемешайте массу. Поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте смесь на огне немного выше среднего, постоянно помешивая. Доведите до легкого загустения: как только начнут появляться первые пузырьки, сразу снимите с огня. В горячую основу добавьте набухший желатин и размешайте до полного растворения. Оставьте массу остывать до комнатной температуры. Отдельно соедините сметану с ванильным сахаром. Затем добавьте ее к молочно-яичной смеси и перемешайте до получения гладкого крема. Перелейте готовую массу в силиконовую форму. При желании можно дополнить десерт кусочками фруктов или ягод. Накройте форму пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы десерт полностью застыл.

Как и с чем подавать

Перед подачей на стол переложите десерт из силиконовой формы на плоскую тарелку. Полейте его тонкой струйкой растопленного шоколада, карамельным сиропом, домашним ягодным кули. Либо посыпьте свежими ягодами или тертым шоколадом.