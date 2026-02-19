Укр

Гости ахнут от такой красоты: как приготовить радужный торт из блинов

Наталья Граковская
Торт из разноцветных блинов
Торт из разноцветных блинов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вместо привычной стопки блинов приготовьте этот яркий десерт со сливочным кремом

Если вы уже готовили трендовые "леопардовые" блины и не против новых вкусных экспериментов на кухне, предлагаем вам рецепт эффектного торта из блинов. Это десерт из разноцветных блинчиков с нежным кремом на основе сыра.

Разноцветный блинный торт – отличный вариант, когда хочется удивить близких или гостей чем-то необычным. Как приготовить этот десерт, показали в кулинарном блоге zefirka_recipes в Instagram.

Ингредиенты

Тесто для блинов:

  • молоко — 600 мл
  • яйца – 2 шт.
  • мука — 270 г
  • масло — 20 мл
  • сахар — 30 г
  • соль — щепотка
  • пищевой краситель

Для крема:

  • крем-сыр — 600 г
  • сливки 33-35% — 350 мл
  • сахарная пудра — 170 г
  • ванильный сахар или экстракт

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске соедините яйца со 100 мл молока. Взбейте венчиком. Добавьте соль, сахар и растительное масло.
  2. Добавляйте муку частями, чередуя с молоком, и взбивайте венчиком. Чтобы тесто точно было без комочков, пропустите его через мелкое сито.
  3. Дайте тесту "отдохнуть" 15–20 минут.
  4. Разделите тесто на 4–5 равных частей. В каждую добавьте по капле красителя.
  5. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде.
  6. Взбейте холодные сливки до мягких пиков.
  7. Добавьте сахарную пудру, ваниль и холодный крем-сыр. Взбивайте на низких оборотах до полной однородности.
  8. Выкладывайте блины, чередуя цвета. Каждый слой смазывайте 1 ст. л. крема. Распределяйте крем равномерно, не доходя 2–3 мм до самого края.
  9. Готовый торт плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 5–6 часов.

Как и с чем подавать

Нарежьте блинный торт на порционные кусочки. Хорошим дополнением к этому десерту станут ягоды, которые можно выложить горкой в центре или рассыпать вокруг кусочка. Также можно полить десерт растопленным белым шоколадом или сгущенкой.

