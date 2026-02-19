Гости ахнут от такой красоты: как приготовить радужный торт из блинов
Вместо привычной стопки блинов приготовьте этот яркий десерт со сливочным кремом
Если вы уже готовили трендовые "леопардовые" блины и не против новых вкусных экспериментов на кухне, предлагаем вам рецепт эффектного торта из блинов. Это десерт из разноцветных блинчиков с нежным кремом на основе сыра.
Разноцветный блинный торт – отличный вариант, когда хочется удивить близких или гостей чем-то необычным. Как приготовить этот десерт, показали в кулинарном блоге zefirka_recipes в Instagram.
Ингредиенты
Тесто для блинов:
- молоко — 600 мл
- яйца – 2 шт.
- мука — 270 г
- масло — 20 мл
- сахар — 30 г
- соль — щепотка
- пищевой краситель
Для крема:
- крем-сыр — 600 г
- сливки 33-35% — 350 мл
- сахарная пудра — 170 г
- ванильный сахар или экстракт
Способ приготовления:
- В глубокой миске соедините яйца со 100 мл молока. Взбейте венчиком. Добавьте соль, сахар и растительное масло.
- Добавляйте муку частями, чередуя с молоком, и взбивайте венчиком. Чтобы тесто точно было без комочков, пропустите его через мелкое сито.
- Дайте тесту "отдохнуть" 15–20 минут.
- Разделите тесто на 4–5 равных частей. В каждую добавьте по капле красителя.
- Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде.
- Взбейте холодные сливки до мягких пиков.
- Добавьте сахарную пудру, ваниль и холодный крем-сыр. Взбивайте на низких оборотах до полной однородности.
- Выкладывайте блины, чередуя цвета. Каждый слой смазывайте 1 ст. л. крема. Распределяйте крем равномерно, не доходя 2–3 мм до самого края.
- Готовый торт плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 5–6 часов.
Как и с чем подавать
Нарежьте блинный торт на порционные кусочки. Хорошим дополнением к этому десерту станут ягоды, которые можно выложить горкой в центре или рассыпать вокруг кусочка. Также можно полить десерт растопленным белым шоколадом или сгущенкой.