Гости ахнут от такой красоты: как приготовить радужный торт из блинов

Вместо привычной стопки блинов приготовьте этот яркий десерт со сливочным кремом

Если вы уже готовили трендовые "леопардовые" блины и не против новых вкусных экспериментов на кухне, предлагаем вам рецепт эффектного торта из блинов. Это десерт из разноцветных блинчиков с нежным кремом на основе сыра.

Разноцветный блинный торт – отличный вариант, когда хочется удивить близких или гостей чем-то необычным. Как приготовить этот десерт, показали в кулинарном блоге zefirka_recipes в Instagram.

Ингредиенты

Тесто для блинов:

молоко — 600 мл

яйца – 2 шт.

мука — 270 г

масло — 20 мл

сахар — 30 г

соль — щепотка

пищевой краситель

Для крема:

крем-сыр — 600 г

сливки 33-35% — 350 мл

сахарная пудра — 170 г

ванильный сахар или экстракт

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините яйца со 100 мл молока. Взбейте венчиком. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Добавляйте муку частями, чередуя с молоком, и взбивайте венчиком. Чтобы тесто точно было без комочков, пропустите его через мелкое сито. Дайте тесту "отдохнуть" 15–20 минут. Разделите тесто на 4–5 равных частей. В каждую добавьте по капле красителя. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде. Взбейте холодные сливки до мягких пиков. Добавьте сахарную пудру, ваниль и холодный крем-сыр. Взбивайте на низких оборотах до полной однородности. Выкладывайте блины, чередуя цвета. Каждый слой смазывайте 1 ст. л. крема. Распределяйте крем равномерно, не доходя 2–3 мм до самого края. Готовый торт плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 5–6 часов.

Как и с чем подавать

Нарежьте блинный торт на порционные кусочки. Хорошим дополнением к этому десерту станут ягоды, которые можно выложить горкой в центре или рассыпать вокруг кусочка. Также можно полить десерт растопленным белым шоколадом или сгущенкой.