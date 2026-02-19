Нежный, ароматный и без лишних хлопот: идеальный кокосовый пирог из трех ингредиентов (видео)

Готовится просто и получается очень вкусным

Кокос – это плод тропической пальмы, из которого готовят кокосовое молоко, растительное масло, стружку и множество вкусных кокосовых десертов. Но сегодня мы предлагаем максимально простой вариант домашней выпечки – нежный кокосовый пирог без лишних ингредиентов. Такой десерт из категории быстрой домашней кухни, где важна не сложность, а баланс текстуры и аромата. Для лучшего результата следует выбирать свежую кокосовую стружку без постороннего запаха и густой натуральный йогурт без сахара, ведь именно они формируют правильную влажность и мягкость пирога. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить ароматный кокосовый пирог

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

йогурт натуральный – 200 г;

кокосовая стружка – 160 г;

сахар – 80–120 г;

Способ приготовления:

Смешайте яйца с йогуртом до однородности. Добавить кокосовую стружку и сахар и тщательно перемешать. Оставить массу на 10 минут, чтобы кокос впитал жидкость. Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при 180°C 30–35 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Кокосовый пирог лучше всего подходит теплым или полностью охлажденным, нарезанным на порционные квадраты. Его можно подать с ягодами, шариком ванильного мороженого или полить шоколадным или карамельным соусом. Для праздничной подачи следует посыпать кокосовой стружкой или добавить свежую мяту. Также пирог хорошо сочетается с кофе, матчей или черным чаем.

Этот пирог – пример того, как из минимума продуктов можно получить полноценный ароматный десерт. По желанию йогурт легко заменить сметаной, а часть кокоса — миндальными хлопьями. Главный секрет – не пересушить выпечку, тогда текстура останется нежной и слегка влажной внутри.