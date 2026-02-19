Темная корочка – нежная серединка: секрет идеального баскского чизкейка дома (видео)

Необычайно вкусный десерт

Чизкейк – это классический десерт на основе сливочного сыра, который бывает разным: от классического с печеньем до кокосового или шоколадного. Сегодня мы предлагаем приготовить баскский чизкейк – особую разновидность, которая происходит из испанского региона Баскония и отличается темной, почти "подгоревшей" корочкой и нежной, кремовой серединкой. Для приготовления важно выбирать качественный сливочный сыр и свежие яйца, а сливки должны быть жирностью 30–33%, чтобы десерт оставался нежным и не растекся. Практический лайфхак: для равномерного подгорания корочки форму нужно выстелить пергаментом так, чтобы края бумаги выступали выше бортиков, а температура духовки имела точную регулировку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить баскский чизкейк

Ингредиенты:

сливочный сыр – 600 г;

сахар — 150 г;

яйца — 4 шт;

сливки 33% — 350 мл;

мука — 2 ст. л.;

цедра лимона – 1 шт (по желанию);

Способ приготовления:

Сливочный сыр комнатной температуры смешать с сахаром и перемешать до однородности. Добавить яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая массу. Влить сливки, добавить муку и лимонную цедру, осторожно перемешать до гладкой текстуры, при необходимости взбить блендером. Форму выстелить пергаментом так, чтобы края выступали выше бортиков, вылить сырную массу в форму. Выпекать при 250°C 45–50 минут до темно-карамельной корочки. Дать чизкейку полностью остыть; серединка должна оставаться нежной и немного дрожащей.

Как и с чем подавать

Баскский чизкейк лучше подавать охлажденным, нарезав на порционные кусочки. Его можно украсить свежими ягодами, мятой или тонкой лимонной цедрой для аромата. Также он отлично сочетается с ягодным соусом, карамельным топингом или легкой взбитой сметаной. Этот десерт станет достойным завершением праздничного обеда или приятным перекусом в чай или кофе.