Темная корочка – нежная серединка: секрет идеального баскского чизкейка дома (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Необычайно вкусный десерт
Чизкейк – это классический десерт на основе сливочного сыра, который бывает разным: от классического с печеньем до кокосового или шоколадного. Сегодня мы предлагаем приготовить баскский чизкейк – особую разновидность, которая происходит из испанского региона Баскония и отличается темной, почти "подгоревшей" корочкой и нежной, кремовой серединкой. Для приготовления важно выбирать качественный сливочный сыр и свежие яйца, а сливки должны быть жирностью 30–33%, чтобы десерт оставался нежным и не растекся. Практический лайфхак: для равномерного подгорания корочки форму нужно выстелить пергаментом так, чтобы края бумаги выступали выше бортиков, а температура духовки имела точную регулировку. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить баскский чизкейк
Ингредиенты:
- сливочный сыр – 600 г;
- сахар — 150 г;
- яйца — 4 шт;
- сливки 33% — 350 мл;
- мука — 2 ст. л.;
- цедра лимона – 1 шт (по желанию);
Способ приготовления:
- Сливочный сыр комнатной температуры смешать с сахаром и перемешать до однородности.
- Добавить яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая массу.
- Влить сливки, добавить муку и лимонную цедру, осторожно перемешать до гладкой текстуры, при необходимости взбить блендером.
- Форму выстелить пергаментом так, чтобы края выступали выше бортиков, вылить сырную массу в форму.
- Выпекать при 250°C 45–50 минут до темно-карамельной корочки.
- Дать чизкейку полностью остыть; серединка должна оставаться нежной и немного дрожащей.
Как и с чем подавать
Баскский чизкейк лучше подавать охлажденным, нарезав на порционные кусочки. Его можно украсить свежими ягодами, мятой или тонкой лимонной цедрой для аромата. Также он отлично сочетается с ягодным соусом, карамельным топингом или легкой взбитой сметаной. Этот десерт станет достойным завершением праздничного обеда или приятным перекусом в чай или кофе.