Сытные, кисленькие и очень дешевые: эти оладьи с "секретом" съедят за одну минуту (видео)

Наталья Граковская
Фучки
Фучки с квашеной капустой – простое блюдо, которое можно готовить на завтрак, обед или перекус

Фучки — это традиционное блюдо лемковской кухни. На вид они напоминают оладьи, а по сытности — деруны, однако готовятся с добавлением квашеной капусты, что придает им характерный кисловатый вкус и легкую пикантность. Блюдо состоит из простых и доступных ингредиентов, а процесс приготовления очень быстрый. Поэтому фучки отлично подходят как для завтрака, так и для домашнего обеда или ужина.

Как приготовить фучки, показали в Instagram-блоге bude_smachno_razom.

Как приготовить фучки

Так как квашеная капуста является основным ингредиентом фучек, важно обратить внимание на ее вкус и качество перед добавлением в тесто. Обязательно пробуйте капусту, особенно если она долго хранилась в холодильнике. Если она окажется слишком кислой, переложите ее в сито, промойте под холодной водой и хорошо отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу.

Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 250 г
  • мука – 250 г
  • молоко – 250 мл
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • сода – ¼ ч. л.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. В миске соедините яйца, соль и сахар, хорошо взбейте до однородности.
  2. Муку просейте в отдельную посуду и добавьте соду.
  3. Добавьте муку в яичную смесь и постепенно вливайте молоко, постоянно перемешивая венчиком. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Если оно слишком редкое — добавьте ложку муки, если слишком густое — разбавьте молоком.
  4. Добавьте в тесто квашеную капусту и лук, нарезанный мелкими кубиками.
  5. Оставьте тесто "отдохнуть" на 15-20 минут.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи, и жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Фучки лучше подавать горячими, только что со сковороды. Добавьте к ним ложку густой домашней сметаны или натурального йогурта. Также можно подавать фучки вместе с поджаренным луком или шкварками.

