Сытные, кисленькие и очень дешевые: эти оладьи с "секретом" съедят за одну минуту (видео)
Фучки с квашеной капустой – простое блюдо, которое можно готовить на завтрак, обед или перекус
Фучки — это традиционное блюдо лемковской кухни. На вид они напоминают оладьи, а по сытности — деруны, однако готовятся с добавлением квашеной капусты, что придает им характерный кисловатый вкус и легкую пикантность. Блюдо состоит из простых и доступных ингредиентов, а процесс приготовления очень быстрый. Поэтому фучки отлично подходят как для завтрака, так и для домашнего обеда или ужина.
Как приготовить фучки, показали в Instagram-блоге bude_smachno_razom.
Как приготовить фучки
Так как квашеная капуста является основным ингредиентом фучек, важно обратить внимание на ее вкус и качество перед добавлением в тесто. Обязательно пробуйте капусту, особенно если она долго хранилась в холодильнике. Если она окажется слишком кислой, переложите ее в сито, промойте под холодной водой и хорошо отожмите, чтобы убрать лишнюю влагу.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 250 г
- мука – 250 г
- молоко – 250 мл
- лук – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 0,5 ч. л.
- сода – ¼ ч. л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
- В миске соедините яйца, соль и сахар, хорошо взбейте до однородности.
- Муку просейте в отдельную посуду и добавьте соду.
- Добавьте муку в яичную смесь и постепенно вливайте молоко, постоянно перемешивая венчиком. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Если оно слишком редкое — добавьте ложку муки, если слишком густое — разбавьте молоком.
- Добавьте в тесто квашеную капусту и лук, нарезанный мелкими кубиками.
- Оставьте тесто "отдохнуть" на 15-20 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи, и жарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
Как и с чем подавать
Фучки лучше подавать горячими, только что со сковороды. Добавьте к ним ложку густой домашней сметаны или натурального йогурта. Также можно подавать фучки вместе с поджаренным луком или шкварками.