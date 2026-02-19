Укр

Проще не бывает, вкуснее — трудно представить: картофель "кораблики" в духовке (видео)

Мария Швец
Картофель с подчеревком
Картофель с подчеревком. Фото Сгенерировано ИИ

Необычайно вкусное блюдо

Из картофеля можно приготовить десятки блюд – от классического пюре и жареного картофеля до тушеного с мясом или запеканок. Но сегодня мы предлагаем простое и одновременно эффектное блюдо — картофель "кораблики", сочетающий нежную серединку и сочную мясную начинку. Такой формат запекания популярен в домашней кухне Восточной Европы, ведь позволяет из минимума продуктов получить сытный ужин. Для лучшего результата следует выбирать средний картофель с тонкой кожурой и подчеревок с прослоями мяса — слишком постная не даст нужной сочности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " top_havchik_ ".

Как приготовить картошку с подчеревком

Ингредиенты:

  • картофель – 6–8 шт.;
  • подчеревок – 250–300 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель в подсоленной воде до полуготовности и слегка остудить.
  2. Разрезать картофель пополам вдоль и выложить срезом вверх на противень, застеленный пергаментом.
  3. Нарезать лук тонкими полукольцами, а подчеревок небольшими кусочками.
  4. Выложить на каждую половинку картофеля лук и подчеревок, посолить и поперчить.
  5. Запекать в разогретой духовке при 180–200 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Картошку "кораблики" лучше подавать горячей, посыпав свежей зеленью — укропом или зеленым луком. Она хорошо сочетается с легким овощным салатом, солеными огурцами или соусами на основе сметаны и горчицы. По желанию подчеревок можно заменить беконом, куриным филе или грибами – блюдо останется не менее вкусным, но станет более легким. Это универсальный вариант как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок без лишних хлопот.

Теги:
#Картофель #Готовим дома #Подчеревина