Проще не бывает, вкуснее — трудно представить: картофель "кораблики" в духовке (видео)

Необычайно вкусное блюдо

Из картофеля можно приготовить десятки блюд – от классического пюре и жареного картофеля до тушеного с мясом или запеканок. Но сегодня мы предлагаем простое и одновременно эффектное блюдо — картофель "кораблики", сочетающий нежную серединку и сочную мясную начинку. Такой формат запекания популярен в домашней кухне Восточной Европы, ведь позволяет из минимума продуктов получить сытный ужин. Для лучшего результата следует выбирать средний картофель с тонкой кожурой и подчеревок с прослоями мяса — слишком постная не даст нужной сочности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " top_havchik_ ".

Как приготовить картошку с подчеревком

Ингредиенты:

картофель – 6–8 шт.;

подчеревок – 250–300 г;

лук – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить картофель в подсоленной воде до полуготовности и слегка остудить. Разрезать картофель пополам вдоль и выложить срезом вверх на противень, застеленный пергаментом. Нарезать лук тонкими полукольцами, а подчеревок небольшими кусочками. Выложить на каждую половинку картофеля лук и подчеревок, посолить и поперчить. Запекать в разогретой духовке при 180–200 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Картошку "кораблики" лучше подавать горячей, посыпав свежей зеленью — укропом или зеленым луком. Она хорошо сочетается с легким овощным салатом, солеными огурцами или соусами на основе сметаны и горчицы. По желанию подчеревок можно заменить беконом, куриным филе или грибами – блюдо останется не менее вкусным, но станет более легким. Это универсальный вариант как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок без лишних хлопот.