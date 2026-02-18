Солянка, от которой невозможно отказаться: как приготовить сытное блюдо с копченостями (видео)

Этот классический суп из мяса, копченостей и соленых огурцов сочетает в себе пикантную остроту, легкую кислинку и пряные нотки

Солянка — это сытное и ароматное первое блюдо, которое готовят на насыщенном бульоне из мяса, рыбы или грибов. В ней гармонично сочетаются легкая кислинка, пикантная остроту и приятные пряные нотки. Именно этот контраст делает солянку одним из самых любимых домашних блюд в холодное время года.

По традиционному рецепту солянку готовят из нескольких видов мясных продуктов — вместе с мясом добавляют ветчину, колбасу, соленые огурцы и томатную основу. В современных рецептах солянку часто дополняют маслинами, копченым мясом, охотничьими колбасками или даже фасолью. Подают ее со сметаной и ломтиком лимона. Как приготовить солянку с копченостями, показала кулинарная блоггерша iriska_dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

Охотничьи колбаски 200 г

Копченое куриное филе 200 г

Балык 200 г

Отварная телятина 200 г

Масло 2 ст. л.

Лук 1 шт.

Томатная паста 2 ст. л.

Соленые огурцы 3-4 шт.

Бульон или кипяток ~1,5 л

Специи соль, перец по вкусу

Для подачи:

Маслины

Лимон

Сметана

Зелень

Способ приготовления:

В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанный кубиком лук до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 1–2 минуты, постоянно помешивая. Соленые огурцы нарежьте кубиком, добавьте к луку и тушите несколько минут. Нарежьте все виды мясных продуктов (колбаски, филе, балык, телятину). Добавьте их в кастрюлю и тушите вместе с овощами 2–3 минуты. Залейте содержимое кастрюли бульоном или кипятком. Варите на небольшом огне примерно 10 минут. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, снимите с огня и оставьте под крышкой на 5–10 минут, чтобы солянка настоялась.

Как подавать

Горячую солянку разлейте в глубокие тарелки, стараясь равномерно распределить густую мясную основу. В каждую порцию добавьте тонкий ломтик лимона и несколько целых или нарезанных колечками маслин. Сверху положите ложку густой холодной сметаны и щедро посыпьте мелко нарезанной зеленью.