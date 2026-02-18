Как правильно жарить шампиньоны: раскрыт секрет, о котором молчат многие хозяйки

Для приготовления шампиньонов идеально подходит только один вид масла

С шампиньонами существует множество блюд. Эти грибы добавляют в пасту, супы, салаты, соусы и горячие закуски. Чаще всего по рецепту шампиньоны нужно обжаривать. Если сделать это неправильно, грибы получатся водянистыми, бледными и практически безвкусными.

Есть несколько простых правил, которые помогают готовить грибы удачно, и одно из самых важных — выбрать подходящее масло для жарки.

На каком масле жарить шампиньоны

Лучшим вариантом для обжаривания грибов считается топленое масло (ГХИ), пишет кулинарный портал Pysznosci. Оно выдерживает более высокие температуры по сравнению с обычным сливочным, так как в нем нет воды и молочных белков, которые быстро начинают гореть. Благодаря этому сковороду можно хорошо разогреть — а именно высокая температура позволяет грибам подрумяниться, а не тушиться в собственном соке.

Кроме того, топленое масло усиливает вкус шампиньонов, делая его более насыщенным и мягким. Грибы быстрее приобретают равномерный золотистый оттенок и выраженный аромат.

Как правильно жарить грибы — пошаговая инструкция

Чтобы грибы получились румяными и ароматными, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

Заранее хорошо разогрейте сковороду и выложите на нее 1,5–2 столовые ложки топленого масла. Когда масло растает и начнет немного шипеть, выложите на сковороду шампиньоны. Не выкладывайте сразу большое количество грибов, иначе они будут тушиться. Лучше готовить их партиями. Не перемешивайте грибы первые 2-3 минуты, чтобы они подрумянились снизу. Перемешайте грибы и жарьте еще 4-6 минут до золотистого цвета. В конце приготовления посолите и поперчите грибы. Если сделать это раньше, шампиньоны пустят сок.

