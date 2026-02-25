Укр

Сытные и нежные вареники с картофелем: идеальное постное блюдо для Великого поста (видео)

Мария Швец
Постные вареники с картофелем
Постные вареники с картофелем

Вкусное и сытное блюдо

Начался Великий пост, поэтому особенно актуальными становятся постные блюда, которые легко готовятся и при этом остаются сытными. Вареники с картофелем — традиционное украинское блюдо, которое часто готовят во время поста, ведь начинка проста, а вкус насыщен. Для лучшего результата следует выбирать свежий картофель и качественный лук: это влияет на текстуру начинки и аромат. Рецептом с нами поделились на YouTube-странице " Галочка-Кулинарочка ".

Как приготовить песни вареники с картофелем

Ингредиенты (для теста):

  • мука – 3 стакана (200 г);
  • соль – щепотка;
  • масло – 3 ст.л.;
  • крутой кипяток – 1 стакан;

Ингредиенты (для начинки):

  • картофель – 1 кг;
  • лук – 4 шт.;

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель до готовности и размять в пюре.
  2. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета и смешать с картофелем, посолить и поперчить по вкусу.
  3. В большой миске смешать муку с солью, добавить растительное масло и постепенно вливая крутой кипяток замесить тесто.
  4. Раскатать тесто в пласт толщиной около 3 мм, вырезать кружочки.
  5. На каждый кружочек положить начинку из картофеля и лука, защипнуть края вареников.
  6. Отваривать вареники в подсоленной воде 5–7 минут после всплытия на поверхность.
  7. Подавать горячими с растительным маслом, луком или соусом по желанию.

Как и с чем подавать

Постные вареники с картофелем подают горячими, можно полить их растительным маслом или поджаренным луком. Также они хорошо сочетаются с грибным соусом, томатным соусом или легким овощным салатом. Для более яркого вида можно добавить мелко нарезанную зелень – укроп или петрушку. Кушанье подходит как для обеда, так и для ужина, и легко станет сытным дополнением к постному меню.

