Сытные и нежные вареники с картофелем: идеальное постное блюдо для Великого поста (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Начался Великий пост, поэтому особенно актуальными становятся постные блюда, которые легко готовятся и при этом остаются сытными. Вареники с картофелем — традиционное украинское блюдо, которое часто готовят во время поста, ведь начинка проста, а вкус насыщен. Для лучшего результата следует выбирать свежий картофель и качественный лук: это влияет на текстуру начинки и аромат. Рецептом с нами поделились на YouTube-странице " Галочка-Кулинарочка ".

Как приготовить песни вареники с картофелем

Ингредиенты (для теста):

мука – 3 стакана (200 г);

соль – щепотка;

масло – 3 ст.л.;

крутой кипяток – 1 стакан;

Ингредиенты (для начинки):

картофель – 1 кг;

лук – 4 шт.;

Способ приготовления:

Отварить картофель до готовности и размять в пюре. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета и смешать с картофелем, посолить и поперчить по вкусу. В большой миске смешать муку с солью, добавить растительное масло и постепенно вливая крутой кипяток замесить тесто. Раскатать тесто в пласт толщиной около 3 мм, вырезать кружочки. На каждый кружочек положить начинку из картофеля и лука, защипнуть края вареников. Отваривать вареники в подсоленной воде 5–7 минут после всплытия на поверхность. Подавать горячими с растительным маслом, луком или соусом по желанию.

Как и с чем подавать

Постные вареники с картофелем подают горячими, можно полить их растительным маслом или поджаренным луком. Также они хорошо сочетаются с грибным соусом, томатным соусом или легким овощным салатом. Для более яркого вида можно добавить мелко нарезанную зелень – укроп или петрушку. Кушанье подходит как для обеда, так и для ужина, и легко станет сытным дополнением к постному меню.