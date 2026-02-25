Сытные и нежные вареники с картофелем: идеальное постное блюдо для Великого поста (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Начался Великий пост, поэтому особенно актуальными становятся постные блюда, которые легко готовятся и при этом остаются сытными. Вареники с картофелем — традиционное украинское блюдо, которое часто готовят во время поста, ведь начинка проста, а вкус насыщен. Для лучшего результата следует выбирать свежий картофель и качественный лук: это влияет на текстуру начинки и аромат. Рецептом с нами поделились на YouTube-странице " Галочка-Кулинарочка ".
Как приготовить песни вареники с картофелем
Ингредиенты (для теста):
- мука – 3 стакана (200 г);
- соль – щепотка;
- масло – 3 ст.л.;
- крутой кипяток – 1 стакан;
Ингредиенты (для начинки):
- картофель – 1 кг;
- лук – 4 шт.;
Способ приготовления:
- Отварить картофель до готовности и размять в пюре.
- Обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета и смешать с картофелем, посолить и поперчить по вкусу.
- В большой миске смешать муку с солью, добавить растительное масло и постепенно вливая крутой кипяток замесить тесто.
- Раскатать тесто в пласт толщиной около 3 мм, вырезать кружочки.
- На каждый кружочек положить начинку из картофеля и лука, защипнуть края вареников.
- Отваривать вареники в подсоленной воде 5–7 минут после всплытия на поверхность.
- Подавать горячими с растительным маслом, луком или соусом по желанию.
Как и с чем подавать
Постные вареники с картофелем подают горячими, можно полить их растительным маслом или поджаренным луком. Также они хорошо сочетаются с грибным соусом, томатным соусом или легким овощным салатом. Для более яркого вида можно добавить мелко нарезанную зелень – укроп или петрушку. Кушанье подходит как для обеда, так и для ужина, и легко станет сытным дополнением к постному меню.