Без мяса, но "с характером": ароматный постный борщ с выразительной дымной ноткой (видео)

Это блюдо можно есть во время поста

Борщ – это традиционное украинское первое блюдо на основе свеклы, которое готовят в десятках вариаций: с мясом, фасолью, грибами, а иногда даже с килькой. Каждый регион имеет свои особенности, но постоянным остается глубокий цвет, насыщенный вкус и баланс сладкого, кислого и пряного. Сегодня мы предлагаем постный вариант с выразительной дымной ноткой – без мяса, но с характером. Чтобы борщ получился ярким, важно выбирать сладкую темно-бордовую свеклу без белых прожилок, не переваривать капусту и добавлять уксус или томат только после обжаривания свеклы – это поможет сохранить насыщенный цвет и глубину вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria.cooks.it".

Как приготовить постный борщ с копченой паприкой

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

капуста белокочанная – 200 г;

свекла вареная – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. л.;

томатный соус – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

уксус 9% – 1 ст. л.;

копченая паприка – 1,5 ч. л.;

лавровый лист – 1–2 шт.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

вода – 3 л.;

зелень – для подачи.

Способ приготовления:

Нарезать соломкой картофель, залить холодной водой и поставить варить на среднем огне. Нарезать лук кубиком, морковь и свеклу натереть соломкой, капусту тонко нашинковать. Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и готовить 3–4 минуты. Добавить свеклу, томатную пасту, томатный соус, сахар, уксус, копченую паприку и 2–3 половника отвара из кастрюли, протушить 5–7 минут. Добавить в почти готовый картофель капусту и проварить 5 минут. Переложить зажарку в кастрюлю, добавить лавровый лист, соль и перец, варить до полной готовности овощей. Выключить огонь и дать настояться борщу 15–20 минут для формирования насыщенного цвета и вкуса.

Как и с чем подавать

Постный борщ вкусен горячим, с мелко нарезанной зеленью и свежемолотым черным перцем. К нему идеально подойдут чесночные пампушки, подсушенный ржаной хлеб или гренки с оливковым маслом. В непостные дни можно подать со сметаной или ложкой густого йогурта, а для большей сытности – дополнить блюдо отварной фасолью. Борщ на следующий день становится еще более вкусным, ведь все вкусы гармонично сочетаются.

Постный борщ с копченой паприкой – это доказательство того, что даже без мяса можно получить глубокий, богатый и сбалансированный вкус. Правильная последовательность закладки ингредиентов и качественные продукты гарантируют результат, не уступающий классическому варианту.