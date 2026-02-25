Укр

Без мяса, но "с характером": ароматный постный борщ с выразительной дымной ноткой (видео)

Мария Швец
Постный борщ
Постный борщ

Это блюдо можно есть во время поста

Борщ – это традиционное украинское первое блюдо на основе свеклы, которое готовят в десятках вариаций: с мясом, фасолью, грибами, а иногда даже с килькой. Каждый регион имеет свои особенности, но постоянным остается глубокий цвет, насыщенный вкус и баланс сладкого, кислого и пряного. Сегодня мы предлагаем постный вариант с выразительной дымной ноткой – без мяса, но с характером. Чтобы борщ получился ярким, важно выбирать сладкую темно-бордовую свеклу без белых прожилок, не переваривать капусту и добавлять уксус или томат только после обжаривания свеклы – это поможет сохранить насыщенный цвет и глубину вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria.cooks.it".

Как приготовить постный борщ с копченой паприкой

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.;
  • капуста белокочанная – 200 г;
  • свекла вареная – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • томатный соус – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • уксус 9% – 1 ст. л.;
  • копченая паприка – 1,5 ч. л.;
  • лавровый лист – 1–2 шт.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • вода – 3 л.;
  • зелень – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Нарезать соломкой картофель, залить холодной водой и поставить варить на среднем огне.
  2. Нарезать лук кубиком, морковь и свеклу натереть соломкой, капусту тонко нашинковать.
  3. Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и готовить 3–4 минуты.
  4. Добавить свеклу, томатную пасту, томатный соус, сахар, уксус, копченую паприку и 2–3 половника отвара из кастрюли, протушить 5–7 минут.
  5. Добавить в почти готовый картофель капусту и проварить 5 минут.
  6. Переложить зажарку в кастрюлю, добавить лавровый лист, соль и перец, варить до полной готовности овощей.
  7. Выключить огонь и дать настояться борщу 15–20 минут для формирования насыщенного цвета и вкуса.

Как и с чем подавать

Постный борщ вкусен горячим, с мелко нарезанной зеленью и свежемолотым черным перцем. К нему идеально подойдут чесночные пампушки, подсушенный ржаной хлеб или гренки с оливковым маслом. В непостные дни можно подать со сметаной или ложкой густого йогурта, а для большей сытности – дополнить блюдо отварной фасолью. Борщ на следующий день становится еще более вкусным, ведь все вкусы гармонично сочетаются.

Постный борщ с копченой паприкой – это доказательство того, что даже без мяса можно получить глубокий, богатый и сбалансированный вкус. Правильная последовательность закладки ингредиентов и качественные продукты гарантируют результат, не уступающий классическому варианту.

