Жареная рыба без запаха и брызг: простой кулинарный лайфхак

Жареная рыба – классическое блюдо, которое готовят почти в каждом доме.

Однако часто после жарки на плите остаются жирные брызги, а в воздухе стоит стойкий рыбный запах. Избежать этого легко, если соблюдать несколько простых правил и небольшие секреты подготовки рыбы. Сегодня мы делимся проверенными лайфхаками, которые помогут вам насладиться вкусной рыбой без лишних хлопот. Об этом сообщает "Телеграф".

Лайфхак 1: солевой раствор для рыбы

Чтобы рыба не пересохла и не оставляла запах, приготовьте раствор: на 1 л холодной воды добавьте 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. По желанию можно добавить 2–3 листочка лаврового листа, несколько горошин черного перца или пару ломтиков лимона – это придаст легкий аромат. Соль усиливает естественный вкус рыбы и помогает удержать воду, а сахар обеспечивает золотистую корочку при жарке.

Совет: мелкие филе замачивайте 30–90 минут, большие стейки – 2–4 часа, а рыбу можно оставить в холодильнике на ночь.

Лайфхак 2: правильная обжарка

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Перед выкладыванием рыбы промокните ее бумажным полотенцем – лишняя влага вызывает брызги. Выкладывайте рыбу сразу на разогретую сковороду, не перегружая ее.

Совет: во время жарки накройте сковороду крышкой с небольшим отверстием для пара – это уменьшает запах и брызги, но позволяет образовать хрустящую корочку.

Лайфхак 3: ароматические добавки

Добавьте на сковородку веточки свежего укропа или петрушки, чуть-чуть лимонного сока или чеснока – это не только улучшит аромат, но и перебьет остаточный запах рыбы.

Лайфхак 4: после жарки

Вынув рыбу, протрите сковороду бумажным полотенцем и сразу промойте теплой водой. Если остался запах, можно протереть сковороду лимоном или слегка присыпать содой, оставив на 10 мин, а затем смыть.

Следуя этим простым рекомендациям, рыба получается сочной, ароматной и золотистой, а кухня остается чистой и без запаха. Такие лайфхаки сохраняют время и нервы, так что жарьте рыбу с удовольствием и без лишних забот.