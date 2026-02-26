Понадобится сельдь и пара картофелин: рецепт вкусной закуски, которую можно есть в пост (видео)
-
-
Этот салат затмит даже "Шубу"
Сытные и простые салаты из доступных ингредиентов всегда остаются актуальными для ежедневного меню. В этом салате из отварного картофеля, сельди, хрустящих огурцов и зелени сочетаются простые продукты, а на вкус блюдо получается необычайно аппетитным.
Салат из картофеля и селедки подходит для постного меню, так как готовится без яиц и майонеза. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к горячим блюдам. Рецептом поделились в блоге zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель отварной — 4 шт.
- сельдь – 1 шт. (250-300 г)
- лук зеленый — пучок
- укроп – пучок
- масло растительное или оливковое
- горошек консервированный — 200-250 г
- огурец консервированный – 4-5 шт.
- соль — по вкусу
- горчица в зернах – 1 ч. л. (с горкой)
- черный молотый перец — по вкусу
Вместо консервированного горошка можно использовать маринованную белую фасоль — это сделает салат еще сытнее.
Способ приготовления:
- Отварной картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарезать небольшими кубиками.
- Переложить в тарелку и добавить нарезанный мелко укроп, консервированный горошек и зеленый лук.
- Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах, черный молотый перец и все перемешать.