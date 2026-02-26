Понадобится сельдь и пара картофелин: рецепт вкусной закуски, которую можно есть в пост (видео)

Этот салат затмит даже "Шубу"

Сытные и простые салаты из доступных ингредиентов всегда остаются актуальными для ежедневного меню. В этом салате из отварного картофеля, сельди, хрустящих огурцов и зелени сочетаются простые продукты, а на вкус блюдо получается необычайно аппетитным.

Салат из картофеля и селедки подходит для постного меню, так как готовится без яиц и майонеза. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к горячим блюдам. Рецептом поделились в блоге zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель отварной — 4 шт.

сельдь – 1 шт. (250-300 г)

лук зеленый — пучок

укроп – пучок

масло растительное или оливковое

горошек консервированный — 200-250 г

огурец консервированный – 4-5 шт.

соль — по вкусу

горчица в зернах – 1 ч. л. (с горкой)

черный молотый перец — по вкусу

Вместо консервированного горошка можно использовать маринованную белую фасоль — это сделает салат еще сытнее.

Способ приготовления: