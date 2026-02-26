Укр

Понадобится сельдь и пара картофелин: рецепт вкусной закуски, которую можно есть в пост (видео)

Наталья Граковская
Салат из сельди, картофеля и соленых огурцов
Салат из сельди, картофеля и соленых огурцов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот салат затмит даже "Шубу"

Сытные и простые салаты из доступных ингредиентов всегда остаются актуальными для ежедневного меню. В этом салате из отварного картофеля, сельди, хрустящих огурцов и зелени сочетаются простые продукты, а на вкус блюдо получается необычайно аппетитным.

Салат из картофеля и селедки подходит для постного меню, так как готовится без яиц и майонеза. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к горячим блюдам. Рецептом поделились в блоге zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель отварной — 4 шт.
  • сельдь – 1 шт. (250-300 г)
  • лук зеленый — пучок
  • укроп – пучок
  • масло растительное или оливковое
  • горошек консервированный — 200-250 г
  • огурец консервированный – 4-5 шт.
  • соль — по вкусу
  • горчица в зернах – 1 ч. л. (с горкой)
  • черный молотый перец — по вкусу

Вместо консервированного горошка можно использовать маринованную белую фасоль — это сделает салат еще сытнее.

Способ приготовления:

  1. Отварной картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарезать небольшими кубиками.
  2. Переложить в тарелку и добавить нарезанный мелко укроп, консервированный горошек и зеленый лук.
  3. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах, черный молотый перец и все перемешать.
