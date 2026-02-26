Медово-соевая курочка за двадцать минут: сочная, румяная и невероятно ароматная (видео)

Вкусное и аппетитное блюдо

Из курочки можно приготовить десятки блюд – от классических отбивных до запеченного филе в сливочно-грибном соусе. Но сегодня мы предлагаем быстрый и вместе с тем изысканный вариант — сочное филе бедра в медово-соевом соусе с легкой лимонной кислинкой. Для идеального результата важно выбирать именно филе бедра, ведь оно сочнее кома и лучше держит текстуру во время обжаривания. Соевый соус следует брать натурального брожения, мед – жидкий и ароматный, а лимонный сок – свежевыжатый, поскольку именно баланс соленого, сладкого и кислого формирует глубину вкуса; типичная ошибка – передержать мясо на огне, из-за чего оно теряет сочность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oxana_bil".

Как приготовить окорочка в медово-соевом соусе

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 800 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль – по вкусу;

мука – 3–4 ст. л.;

сливочное масло – 40 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

соевый соус – 4 ст. л.;

мед – 3 ч. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Промыть филе, обсушить бумажными полотенцами и посолить по вкусу. Обвалять мясо в муке тонким равномерным слоем. Разогреть масло на сковороде и обжарить филе на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Добавить сливочное масло и дать ему растопиться, поливая мясо во время жарки. Смешайте соевый соус, мед и лимонный сок до однородности. Влить соус в сковороду, добавить измельченный чеснок и осторожно перемешать. Тушить на небольшом огне 7–10 минут до легкого загущения соуса. Снять с огня, накрыть крышкой и настояться 5–7 минут перед подачей.

Как и с чем подавать

Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рассыпчатым рисом или булгуром, хорошо впитывающим ароматный соус. Для более легкого варианта подойдет салат из хрустящих овощей или запеченная брокколи. Перед подачей курицу можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком или кунжутом – это придаст текстуре и визуальной привлекательности. Оставшийся на сковороде соус следует обязательно полить сверху — именно он делает блюдо завершенным.

Нежная текстура мяса и глянцевый соус с выразительным вкусом делают этот рецепт универсальным вариантом как для обыденного обеда, так и для быстрого ужина без лишних хлопот.