Не содержат муки и тают во рту: секрет идеальных оладий с яблоками

Вместо муки в этом рецепте используется манная крупа, благодаря чему оладьи не опадают после охлаждения

Оладьи — одно из самых популярных блюд для завтрака или быстрого перекуса, которое легко приготовить из простых ингредиентов. Если классические оладьи уже надоели, стоит попробовать более нежный вариант — оладьи с яблоками на манке. Манная крупа делает тесто особенно мягким, воздушным и слегка зернистым, а сочные яблоки добавляют природной сладости и приятной фруктовой свежести.

Яблочные оладьи на манке получаются нежными внутри и румяными снаружи, хорошо держат форму. Благодаря манке тесто становится более стабильным, поэтому оладьи легко жарить даже тем, кто готовит их впервые. Рецепт универсален. Вместо сметаны можно использовать густой греческий йогурт или жирный кефир, а для более насыщенного аромата добавить щепотку корицы, которая идеально подчеркивает вкус яблок.

Как приготовить яблочные оладьи без муки

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Манная крупа – 5 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Сметана жирная – 2 ст. л.

Соль – четверть чайной ложки

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены. Добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте манную крупу в яично-сметанную смесь и перемешайте. Оставьте смесь на 15–20 минут. Манка должна впитать влагу и набухнуть. Натрите яблоки на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто перед жаркой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Эти оладьи вкуснее всего есть теплыми. Подавайте их с ложечкой меда или карамельного соуса.