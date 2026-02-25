Такую "мивину" вы точно не пробовали: как из дешевого продукта приготовить рамен (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Идеальное блюдо для обеда или ужина
Вермишель быстрого приготовления давно перестала быть только перекусом на скорую руку. Кроме классического способа заваривания, из мивины готовят салаты, супы и даже используют как основу для сытных домашних блюд. Из простого продукта легко приготовить и бюджетный аналог популярного японского рамена.
По этому рецепту из вермишели быстрого приготовления получается очень питательное и вкусное блюдо. К тому же его легко адаптировать под свои предпочтения. Например, свинину легко заменить копченой куриной грудкой или поджаренными шампиньонами – вкус останется насыщенным и интересным. Такой быстрый "домашний рамен" станет отличным вариантом для обеда или ужина, когда хочется чего-то горячего, сытного и необычного. Рецептом поделилась фудблогерша mariiam_foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Вермишель быстрого приготовления – 2 шт.
- Сыр — по вкусу
- Свинина вареная или варено-копченая — 100 г
- Яйца вареные – 2 шт.
- Зеленый горошек
- Нори, зелень, кунжут, острый перец по желанию
Для заправки:
- Соевый соус — 50 мл
- Чеснок — 1 зубчик
- Имбирь тертый – по вкусу
Способ приготовления:
- В сковороду наливаем горячую воду, добавляем две пачки вермишели быстрого приготовления и одну приправу.
- Накрываем крышкой и варим до готовности.
- Открываем крышку, добавляем сыр и перемешиваем, чтобы он расплавился.
- Сверху выкладываем свинину, разрезанные пополам яйца, нори, зелень и горошек.
- Для заправки смешиваем соевый соус, натертый чеснок и имбирь.
Перед подачей посыпаем кунжутом.