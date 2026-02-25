Такую "мивину" вы точно не пробовали: как из дешевого продукта приготовить рамен (видео)

Идеальное блюдо для обеда или ужина

Вермишель быстрого приготовления давно перестала быть только перекусом на скорую руку. Кроме классического способа заваривания, из мивины готовят салаты, супы и даже используют как основу для сытных домашних блюд. Из простого продукта легко приготовить и бюджетный аналог популярного японского рамена.

По этому рецепту из вермишели быстрого приготовления получается очень питательное и вкусное блюдо. К тому же его легко адаптировать под свои предпочтения. Например, свинину легко заменить копченой куриной грудкой или поджаренными шампиньонами – вкус останется насыщенным и интересным. Такой быстрый "домашний рамен" станет отличным вариантом для обеда или ужина, когда хочется чего-то горячего, сытного и необычного. Рецептом поделилась фудблогерша mariiam_foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Вермишель быстрого приготовления – 2 шт.

Сыр — по вкусу

Свинина вареная или варено-копченая — 100 г

Яйца вареные – 2 шт.

Зеленый горошек

Нори, зелень, кунжут, острый перец по желанию

Для заправки:

Соевый соус — 50 мл

Чеснок — 1 зубчик

Имбирь тертый – по вкусу

Способ приготовления:

В сковороду наливаем горячую воду, добавляем две пачки вермишели быстрого приготовления и одну приправу. Накрываем крышкой и варим до готовности. Открываем крышку, добавляем сыр и перемешиваем, чтобы он расплавился. Сверху выкладываем свинину, разрезанные пополам яйца, нори, зелень и горошек. Для заправки смешиваем соевый соус, натертый чеснок и имбирь.

Перед подачей посыпаем кунжутом.