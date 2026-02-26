Классика с неожиданным хрустом: куриные отбивные в кукурузной крошке (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Отбивные – это классическое блюдо, которое готовят из разных видов мяса, обжаривая его после легкого отбивания. Их можно даже запекать в вафельных коржах или использовать для сэндвичей и рулетов. Но сегодня мы предлагаем простую и быструю версию куриных отбивных в хрустящей панировке из кукурузных хлопьев и ароматной паприки. Для наилучшего результата важно выбирать свежее куриное филе без лишнего жира и натуральные несладкие хлопья, которые добавят отбивной золотистой корочки и легкого хруста. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Хрустящие отбивные в кукурузной панировке – это блюдо, где легко сочетать пряности, вариации панировки или заменять яйца кефиром или йогуртом для более нежного вкуса. Типичные ошибки при приготовлении – пережаривание на большом огне, которое делает мясо сухим или неравномерное панирование. Совет: после обжарки дайте отбивным отдохнуть под крышкой 3–5 минут, чтобы сок равномерно распределился.

Как приготовить отбивные в хрустящем кляре

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

кукурузные хлопья (не сладкие) – 150 г;

паприка – 1 ч.л.;

копченая паприка – 0,5 ч.л.;

яйца – 2 шт.;

мука – 100 г;

масло для жарки – 2–3 ст.л.;

Способ приготовления:

Отбить куриное филе до равномерной толщины и посолить с обеих сторон. Перебить кукурузные хлопья в крошку в блендере и добавить паприку и копченую паприку, перемешать. Взбить яйца до однородной смеси. Равномерно обвалять филе в муке, затем во взбитых яйцах и наконец в кукурузной крошке. Жарить отбивные на разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета на среднем огне. После жарки накрыть крышкой и оставить на 3–5 минут для равномерного распределения сока.

Как и с чем подавать

Отбивные лучше подавать горячими, вместе с легким овощным салатом, жареным картофелем или рисом. Можно украсить веточками свежего розмарина или петрушки, добавить чуть-чуть лимонного сока для свежести. Хрустящая корочка хорошо сочетается с соусами на основе йогурта, сметаны или классическим томатным соусом. Кушанье подходит как для обыденного обеда, так и для праздничного стола.