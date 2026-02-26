Укр

Ресторанное блюдо дома: как запечь сибас так, чтобы все просили добавки (видео)

Наталья Граковская
Запеченный сибас. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сибас богатый легкоусвояемым белоком, омега-3 жирными кислотами, йодом и витаминами группы B

Сибас считается рыбой премиум-класса, которую ценят за нежное белое мясо и почти полное отсутствие мелких костей. Многие боятся готовить эту рыбу дома, считая её слишком "капризной", но секрет идеального блюда кроется в простой технике запекания.

Рецептом запеченного сибаса поделилась в Instagram фудблогерка dariafoodstory.

Как приготовить сибас в духовке

Чтобы сибас получился особенно сочным и равномерно пропеченным, обязательно сделайте несколько неглубоких надрезов на коже перед запеканием. Так специи и аромат трав лучше проникнут в мясо, а сама рыба приготовится быстрее и останется нежной внутри. Также важно не пересушить её. Сибас идеалный на вкус именно тогда, когда мясо легко отделяется от кости и остается слегка влажным, поэтому не держите эту рыбу в духовке более 30 минут.

Ингредиенты:

  • Сибас – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Свежий розмарин или чабрец — 2 веточки
  • Чеснок — 2 зубчика

Вместо сибаса можно взять дорадо. Вкус будет почти идентичным, разве что дорадо немного плотнее по текстуре.

Способ приготовления:

  1. Очистите рыбу от чешуи и внутренностей, хорошо промойте и просушите бумажным полотенцем.
  2. Сделайте 3-4 неглубоких косых надреза на каждой стороне рыбы.
  3. Смешайте оливковое масло с солью и перцем. Натрите этой смесью рыбу.
  4. Внутрь каждой рыбы положите по 2–3 тонких полукружка лимона, раздавленный зубчик чеснока и веточку розмарина. Лимон внутри рыбы нейтрализует специфический запах и добавляет сочности, а розмарин придает мясу приятный аромат.
  5. Запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут.

Как и с чем подавать

Выложите запеченную рыбу на большое плоское блюдо, желательно овальной формы. Рядом разложите яркий овощной микс: ломтики желтого болгарского перца, четвертинки томатов черри и кружочки свежего огурца. Также добавьте на тарелку смесь руколы, беби-шпината и мангольда или другой зелени по вкусу.

