Ресторанное блюдо дома: как запечь сибас так, чтобы все просили добавки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сибас богатый легкоусвояемым белоком, омега-3 жирными кислотами, йодом и витаминами группы B
Сибас считается рыбой премиум-класса, которую ценят за нежное белое мясо и почти полное отсутствие мелких костей. Многие боятся готовить эту рыбу дома, считая её слишком "капризной", но секрет идеального блюда кроется в простой технике запекания.
Рецептом запеченного сибаса поделилась в Instagram фудблогерка dariafoodstory.
Как приготовить сибас в духовке
Чтобы сибас получился особенно сочным и равномерно пропеченным, обязательно сделайте несколько неглубоких надрезов на коже перед запеканием. Так специи и аромат трав лучше проникнут в мясо, а сама рыба приготовится быстрее и останется нежной внутри. Также важно не пересушить её. Сибас идеалный на вкус именно тогда, когда мясо легко отделяется от кости и остается слегка влажным, поэтому не держите эту рыбу в духовке более 30 минут.
Ингредиенты:
- Сибас – 2 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежий розмарин или чабрец — 2 веточки
- Чеснок — 2 зубчика
Вместо сибаса можно взять дорадо. Вкус будет почти идентичным, разве что дорадо немного плотнее по текстуре.
Способ приготовления:
- Очистите рыбу от чешуи и внутренностей, хорошо промойте и просушите бумажным полотенцем.
- Сделайте 3-4 неглубоких косых надреза на каждой стороне рыбы.
- Смешайте оливковое масло с солью и перцем. Натрите этой смесью рыбу.
- Внутрь каждой рыбы положите по 2–3 тонких полукружка лимона, раздавленный зубчик чеснока и веточку розмарина. Лимон внутри рыбы нейтрализует специфический запах и добавляет сочности, а розмарин придает мясу приятный аромат.
- Запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут.
Как и с чем подавать
Выложите запеченную рыбу на большое плоское блюдо, желательно овальной формы. Рядом разложите яркий овощной микс: ломтики желтого болгарского перца, четвертинки томатов черри и кружочки свежего огурца. Также добавьте на тарелку смесь руколы, беби-шпината и мангольда или другой зелени по вкусу.