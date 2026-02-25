Никто не поверит, что десерт постный: рецепт медового кекса с вишней и орехами (видео)

Этот десерт поможет разнообразить постное меню

Пост — не повод отказываться от десертов, ведь даже без яиц и сливочного масла можно приготовить ароматную, мягкую и вкусную выпечку. Постный шоколадный кекс с медом, вишней и орехами — это простое в приготовлении блюдо, которое готовится по монастырскому принципу. Пышность теста достигается благодаря естественной реакции меда и соды, а растительное масло обеспечивает приятную влажную текстуру без использования молочных продуктов.

Постный медовый кекс долго остается мягким, хорошо хранится и идеально подходит для чаепития. Рецептом десерта поделилась фудблогерка talli_sun в Instagram.

Ингредиенты:

Мука — 260 г

Сахар — 100 г

Мед — 2,5 ст. л.

Вода (теплая) — 250 мл

Масло (рафинированное) — 120 мл

Сода – 1 ч. л.

Какао – 2–2,5 ст. л.

Вишня — 100-150 г

Орехи — 50-70 г

Способ приготовления:

В глубокую миску всыпаем сахар, добавляем мед и вливаем теплую воду. Перемешиваем до полного растворения сахара. Добавляем растительное масло и соду, перемешиваем, всыпаем какао и муку. Хорошо перемешиваем. Вишни выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Пересыпаем вишни кукурузным крахмалом. Добавляем вишни и измельченные орехи в тесто и осторожно перемешиваем. Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Ставим в разогретую до 180°C духовку на 60–65 минут.

Так как в тесте много меда и сахара, верхушка может начать темнеть слишком быстро. Через 25–30 минут после начала запекания прикройте форму фольгой. Это спасет кекс от подгорания, пока середина пропечется.