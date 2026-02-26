Исчезнут быстрее, чем вы их сварите: невероятные вареники с творогом и маком (видео)

Необычное и вкусное блюдо

Вареники – это традиционное украинское блюдо, которое имеет множество вариантов: от классических с картофелем и капустой до десертных с творогом или фруктами. Среди них особое место занимают ленивые вареники, которые готовятся быстрее и имеют нежную текстуру. Сегодня предлагается вариант вареников с сыром и маком – нежная сладкая начинка сочетается с хрустящим маком, создавая нежный вкус. Для лучшего результата важно выбирать свежий творог без лишней жидкости и муку высшего сорта, а мак предварительно промыть и подсушить, чтобы он не слипался в тесте. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vivien_kab".

Как приготовить вареники с творогом и маком

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 500 г;

яйца — 2 шт.;

теплая вода — 250 мл;

растительное масло – 60 мл;

соль — 1/2 ч. л.;

мак – по вкусу;

Для начинки:

творог – 300 г;

сахар – по вкусу;

яйцо – 1 шт.;

Способ приготовления:

Просеять муку в большую миску и добавить яйца и соль. Влить теплую воду и растительное масло, замесить мягкое эластичное тесто. Поместить мак в тесто, накрыть пленкой и оставить на 30 минут. В миске смешать творог, сахар и яйцо до однородной массы для начинки. Раскатать тесто, сформовать вареники, начинить творожной массой и защипнуть края. Вскипятить подсоленную воду в кастрюле, опустить вареники в кипящую воду. Варить до того момента, когда вареники всплывут, потом еще 3–4 минуты. Подавать горячими с маслом, сметаной или медом, по желанию украсив маком или сахарной пудрой.

Как и с чем подавать

Вареники с творогом и маком вкуснее всего подавать горячими, полив растопленным сливочным маслом, сметаной или медом. Для презентации можно сверху присыпать дополнительным маком или сахарной пудрой. Кушанье можно сочетать с фруктовыми соусами, например, из смородины или вишни, или подавать в качестве десерта после обеда, дополнив чашкой ароматного чая.