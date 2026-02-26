Вкуснее любого пюре: хрустящие крокеты, которые разлетаются со стола за минуты (видео)
Картофельные крокеты нравятся и взрослым, и детям
Крокеты с грибами – прекрасная альтернатива обычному отварному картофелю или пюре, когда хочется разнообразить повседневное меню. Благодаря приготовлению во фритюре они получаются с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежными внутри.
Такие картофельные крокеты с грибами можно подавать на стол как закуску или как дополнение к мясным и овощным блюдам. Рецепт легко адаптировать под собственные предпочтения, меняя начинку на свой вкус — например, добавить жареный бекон, побольше сыра или любимые специи. Как приготовить картофельные крокеты, показали на странице в Instagram vlada_gotue.
Ингредиенты:
- Картофель — 1,5 кг
- Грибы (шампиньоны) — 9–10 шт.
- Пармезан — 3-4 ст. л.
- Масло подсолнечное рафинированное — 850 мл.
Для панировки:
- Яйца – 2 шт.
- Мука
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- Чистим картофель и варим его целым примерно 40 минут.
- Пока картофель варится, мелко режем грибы и обжариваем их.
- Горячий картофель разминаем до состояния пюре.
- Добавляем грибы и тертый пармезан к горячему картофелю. Тщательно перемешиваем.
- Из картофельной массы формируем шарики. Каждый обваливаем по очереди в муке, яйце и панировочных сухарях.
- Разогреваем масло в сотейнике. Выкладываем крокеты в очень горячее масло и жарим до золотистого цвета примерно 2–3 минуты. При желании крокеты можно запечь в разогретой до 190°C духовке примерно 15 минут. Но заметьте, при таком способе приготовления крокеты не будут такими равномерно золотистыми, как в масле.
Крокеты лучше всего подавать горячими. Лучшая пара для них — соус тартар, чесночный майонез с укропом или кетчуп.