Укр

Вкуснее любого пюре: хрустящие крокеты, которые разлетаются со стола за минуты (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Крокеты из картофеля
Крокеты из картофеля. Фото Коллаж "Телеграфа"

Картофельные крокеты нравятся и взрослым, и детям

Крокеты с грибами – прекрасная альтернатива обычному отварному картофелю или пюре, когда хочется разнообразить повседневное меню. Благодаря приготовлению во фритюре они получаются с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежными внутри.

Такие картофельные крокеты с грибами можно подавать на стол как закуску или как дополнение к мясным и овощным блюдам. Рецепт легко адаптировать под собственные предпочтения, меняя начинку на свой вкус — например, добавить жареный бекон, побольше сыра или любимые специи. Как приготовить картофельные крокеты, показали на странице в Instagram vlada_gotue.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1,5 кг
  • Грибы (шампиньоны) — 9–10 шт.
  • Пармезан — 3-4 ст. л.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 850 мл.

Для панировки:

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука
  • Панировочные сухари

Способ приготовления:

  1. Чистим картофель и варим его целым примерно 40 минут.
  2. Пока картофель варится, мелко режем грибы и обжариваем их.
  3. Горячий картофель разминаем до состояния пюре.
  4. Добавляем грибы и тертый пармезан к горячему картофелю. Тщательно перемешиваем.
  5. Из картофельной массы формируем шарики. Каждый обваливаем по очереди в муке, яйце и панировочных сухарях.
  6. Разогреваем масло в сотейнике. Выкладываем крокеты в очень горячее масло и жарим до золотистого цвета примерно 2–3 минуты. При желании крокеты можно запечь в разогретой до 190°C духовке примерно 15 минут. Но заметьте, при таком способе приготовления крокеты не будут такими равномерно золотистыми, как в масле.

Крокеты лучше всего подавать горячими. Лучшая пара для них — соус тартар, чесночный майонез с укропом или кетчуп.

Теги:
#Рецепты #Картофель #Грибы