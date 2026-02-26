Вкуснее любого пюре: хрустящие крокеты, которые разлетаются со стола за минуты (видео)

Картофельные крокеты нравятся и взрослым, и детям

Крокеты с грибами – прекрасная альтернатива обычному отварному картофелю или пюре, когда хочется разнообразить повседневное меню. Благодаря приготовлению во фритюре они получаются с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежными внутри.

Такие картофельные крокеты с грибами можно подавать на стол как закуску или как дополнение к мясным и овощным блюдам. Рецепт легко адаптировать под собственные предпочтения, меняя начинку на свой вкус — например, добавить жареный бекон, побольше сыра или любимые специи. Как приготовить картофельные крокеты, показали на странице в Instagram vlada_gotue.

Ингредиенты:

Картофель — 1,5 кг

Грибы (шампиньоны) — 9–10 шт.

Пармезан — 3-4 ст. л.

Масло подсолнечное рафинированное — 850 мл.

Для панировки:

Яйца – 2 шт.

Мука

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Чистим картофель и варим его целым примерно 40 минут. Пока картофель варится, мелко режем грибы и обжариваем их. Горячий картофель разминаем до состояния пюре. Добавляем грибы и тертый пармезан к горячему картофелю. Тщательно перемешиваем. Из картофельной массы формируем шарики. Каждый обваливаем по очереди в муке, яйце и панировочных сухарях. Разогреваем масло в сотейнике. Выкладываем крокеты в очень горячее масло и жарим до золотистого цвета примерно 2–3 минуты. При желании крокеты можно запечь в разогретой до 190°C духовке примерно 15 минут. Но заметьте, при таком способе приготовления крокеты не будут такими равномерно золотистыми, как в масле.

Крокеты лучше всего подавать горячими. Лучшая пара для них — соус тартар, чесночный майонез с укропом или кетчуп.