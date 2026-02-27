Вафельный торт "Рафаэлло" без выпечки: нежный, кокосовый и готовый за 15 минут (видео)

Вафельный торт – это простой домашний десерт, знакомый многим еще с детства: хрустящие коржи и сладкий крем, которые за несколько часов превращаются в нежный, пропитанный вкус.

Его готовят в разных вариациях — от классического со сгущенкой до версии в стиле "Сникерс" с арахисом и карамелью. Но сегодня предлагается легкий кокосовый вариант "Рафаэлло" без выпечки – нежный, ароматный и праздничный с виду. Для идеального результата важно выбирать качественное сливочное масло жирностью не менее 82%, густую сгущенку без растительных жиров и свежую кокосовую стружку без горького привкуса, а коржи — ровные и сухие, чтобы они хорошо держали форму после утечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить кокосовый торт "Рафаэлло"

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 упаковка;

сливочное масло – 180–200 г;

сгущенка – 350–370 г;

кокосовая стружка – 100 г;

орехи измельченные (миндаль или арахис) – 100–150 г;

Способ приготовления:

Взбить мягкое сливочное масло комнатной температуры до светлой пышной массы. Добавить сгущенку небольшими порциями и взбить до однородного крема. Всыпать кокосовую стружку и размельченные орехи, аккуратно перемешать лопаткой. Смазать каждый вафельный корж равномерным слоем крема, формируя торт. Покрыть верх и бока кремом и равномерно посыпать кокосовой стружкой. Поставить торт в холодильник минимум на 4 часа для полной пропитки. После настаивания десерт становится нежным, хорошо держит форму и легко нарезается, сохраняя хрустящую текстуру слоев и деликатный кокосовый аромат.

Как и с чем подавать

Подавать торт хорошо охлажденным, нарезая острым ножом с тонким лезвием, чтобы сохранить ровные слои. Сверху можно украсить шариками конфет в стиле Рафаэлло, миндальными хлопьями или белым шоколадом. Десерт удачно сочетается с кофе, латте, травяным чаем или стаканом холодного молока. По желанию часть кокосовой стружки можно заменить молотым миндалем или добавить тонкий слой белого шоколада между лепешками для более выраженного вкуса.