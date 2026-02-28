Укр

Хоть и без мяса, но съедятся первыми: постные котлеты из чечевицы (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Автор
Котлеты из чечевицы
Котлеты из чечевицы. Фото instagram.com

Котлеты получаются вкусными и сытными

В период поста можно приготовить множество вкусных блюд, в частности, фасоль с грибами и чесноком или другие легкие и сытные овощные блюда. Сегодня мы предлагаем особые котлеты из чечевицы, которые получаются нежными, ароматными и полностью постными. Выбирая чечевицу, лучше предпочесть красную или желтую – они быстрее готовятся и дают однородное пюре, без комочков. Для насыщенного вкуса важно, чтобы овощи были свежими, а специи качественными, ведь они подчеркивают естественный аромат чечевицы и моркови. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vika_cooking_recipes".

Как приготовить постные котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

  • чечевица – 450 г;
  • лук – 1 шт.;
  • картофель – 1 шт.;
  • морковь – 1 большая;
  • вода – 2–3 стакана;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • панировочные сухари – 150 г;

Способ приготовления:

  1. Промыть чечевицу, залить водой и довести до кипения.
  2. Добавить нарезанный картофель, морковь и лук, посолить и варить до мягкости овощей.
  3. Слить лишнюю жидкость и измельчить овощи с чечевицей в однородное пюре.
  4. Добавить специи и панировочные сухари, хорошо перемешать в густую массу.
  5. Сформировать котлеты требуемого размера и выложить на доску, оставить в холодильнике на 20 минут для стабилизации.
  6. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Котлеты из чечевицы хорошо сочетаются со свежими овощными салатами, поджаренным картофелем или легким томатным соусом. Можно подавать с зеленью, свежим базиликом или петрушкой для ярких ароматов и приятного вида. Они остаются вкусными даже в холодном виде, потому подходят для обеда на работу или пикника. Благодаря своей плотной структуре котлеты хорошо держат форму и подчеркивают простоту и пользу постного питания.

