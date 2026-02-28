Хоть и без мяса, но съедятся первыми: постные котлеты из чечевицы (видео)

Котлеты получаются вкусными и сытными

В период поста можно приготовить множество вкусных блюд, в частности, фасоль с грибами и чесноком или другие легкие и сытные овощные блюда. Сегодня мы предлагаем особые котлеты из чечевицы, которые получаются нежными, ароматными и полностью постными. Выбирая чечевицу, лучше предпочесть красную или желтую – они быстрее готовятся и дают однородное пюре, без комочков. Для насыщенного вкуса важно, чтобы овощи были свежими, а специи качественными, ведь они подчеркивают естественный аромат чечевицы и моркови. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vika_cooking_recipes".

Как приготовить постные котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

чечевица – 450 г;

лук – 1 шт.;

картофель – 1 шт.;

морковь – 1 большая;

вода – 2–3 стакана;

соль, перец, специи – по вкусу;

панировочные сухари – 150 г;

Способ приготовления:

Промыть чечевицу, залить водой и довести до кипения. Добавить нарезанный картофель, морковь и лук, посолить и варить до мягкости овощей. Слить лишнюю жидкость и измельчить овощи с чечевицей в однородное пюре. Добавить специи и панировочные сухари, хорошо перемешать в густую массу. Сформировать котлеты требуемого размера и выложить на доску, оставить в холодильнике на 20 минут для стабилизации. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Котлеты из чечевицы хорошо сочетаются со свежими овощными салатами, поджаренным картофелем или легким томатным соусом. Можно подавать с зеленью, свежим базиликом или петрушкой для ярких ароматов и приятного вида. Они остаются вкусными даже в холодном виде, потому подходят для обеда на работу или пикника. Благодаря своей плотной структуре котлеты хорошо держат форму и подчеркивают простоту и пользу постного питания.