Хоть и без мяса, но съедятся первыми: постные котлеты из чечевицы (видео)
Котлеты получаются вкусными и сытными
В период поста можно приготовить множество вкусных блюд, в частности, фасоль с грибами и чесноком или другие легкие и сытные овощные блюда. Сегодня мы предлагаем особые котлеты из чечевицы, которые получаются нежными, ароматными и полностью постными. Выбирая чечевицу, лучше предпочесть красную или желтую – они быстрее готовятся и дают однородное пюре, без комочков. Для насыщенного вкуса важно, чтобы овощи были свежими, а специи качественными, ведь они подчеркивают естественный аромат чечевицы и моркови. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vika_cooking_recipes".
Как приготовить постные котлеты из чечевицы
Ингредиенты:
- чечевица – 450 г;
- лук – 1 шт.;
- картофель – 1 шт.;
- морковь – 1 большая;
- вода – 2–3 стакана;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- панировочные сухари – 150 г;
Способ приготовления:
- Промыть чечевицу, залить водой и довести до кипения.
- Добавить нарезанный картофель, морковь и лук, посолить и варить до мягкости овощей.
- Слить лишнюю жидкость и измельчить овощи с чечевицей в однородное пюре.
- Добавить специи и панировочные сухари, хорошо перемешать в густую массу.
- Сформировать котлеты требуемого размера и выложить на доску, оставить в холодильнике на 20 минут для стабилизации.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Котлеты из чечевицы хорошо сочетаются со свежими овощными салатами, поджаренным картофелем или легким томатным соусом. Можно подавать с зеленью, свежим базиликом или петрушкой для ярких ароматов и приятного вида. Они остаются вкусными даже в холодном виде, потому подходят для обеда на работу или пикника. Благодаря своей плотной структуре котлеты хорошо держат форму и подчеркивают простоту и пользу постного питания.