Три продукта и пять минут времени: нереально вкусные домашние конфеты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовятся просто — получаются очень вкусными.
Домашние конфеты могут быть самыми разными – от простых ореховых шариков до десертов, напоминающих знаменитые "Рафаэлло". Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее изысканные — тирамису-трюфели, которые легко сделать без выпечки. Основа этого вкуса – качественное эспрессо и нежный маскарпоне, поэтому следует выбирать натуральный кофе без кислой горечи и сыр без лишней влаги. Важно не переувлажнить савоярди: избыток кофе сделает массу жидкой, а правильная текстура должна быть пластичной, чтобы трюфели хорошо держали форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить конфеты а-ля "Тирамису"
Ингредиенты:
- савоярди – 200 г;
- маскарпоне – 200 г;
- эспрессо – 60 мл;
- какао – 2–3 ст. л. для обкачки.
Способ приготовления:
- Измельчить савоярди до состояния мелкой крошки с помощью блендера или скалки.
- Добавить в крошку маскарпоне и постепенно влить эспрессо, перемешать до однородной пластической массы.
- Сформировать небольшие шарики одинакового размера и обвалять их в какао.
- Выложить трюфели на тарелку и охладить в холодильнике не менее 1 часа.
- По желанию часть маскарпоне можно заменить сливочным сыром, а ванильный сироп – карамельным или миндальным для нового вкусового акцента.
Как и с чем подавать
Трюфели следует подавать хорошо охлажденными, посыпав их какао или мелко натертым черным шоколадом. Они идеально сочетаются с тирамису-кофе или классическим эспрессо без сахара, который подчеркивает сливочность десерта. Для праздничной подачи шарики можно выложить в бумажные капсулы и украсить шоколадной стружкой или миндальными хлопьями. Такой дуэт станет удачным завершением обеда или камерного вечера с друзьями.
В итоге получается десерт, сочетающий в себе простоту приготовления и ресторанный вкус. Главное – качественные ингредиенты и баланс кофейной насыщенности со сливочной нежностью.