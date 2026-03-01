Три продукта и пять минут времени: нереально вкусные домашние конфеты (видео)

Готовятся просто — получаются очень вкусными.

Домашние конфеты могут быть самыми разными – от простых ореховых шариков до десертов, напоминающих знаменитые "Рафаэлло". Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее изысканные — тирамису-трюфели, которые легко сделать без выпечки. Основа этого вкуса – качественное эспрессо и нежный маскарпоне, поэтому следует выбирать натуральный кофе без кислой горечи и сыр без лишней влаги. Важно не переувлажнить савоярди: избыток кофе сделает массу жидкой, а правильная текстура должна быть пластичной, чтобы трюфели хорошо держали форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить конфеты а-ля "Тирамису"

Ингредиенты:

савоярди – 200 г;

маскарпоне – 200 г;

эспрессо – 60 мл;

какао – 2–3 ст. л. для обкачки.

Способ приготовления:

Измельчить савоярди до состояния мелкой крошки с помощью блендера или скалки. Добавить в крошку маскарпоне и постепенно влить эспрессо, перемешать до однородной пластической массы. Сформировать небольшие шарики одинакового размера и обвалять их в какао. Выложить трюфели на тарелку и охладить в холодильнике не менее 1 часа. По желанию часть маскарпоне можно заменить сливочным сыром, а ванильный сироп – карамельным или миндальным для нового вкусового акцента.

Как и с чем подавать

Трюфели следует подавать хорошо охлажденными, посыпав их какао или мелко натертым черным шоколадом. Они идеально сочетаются с тирамису-кофе или классическим эспрессо без сахара, который подчеркивает сливочность десерта. Для праздничной подачи шарики можно выложить в бумажные капсулы и украсить шоколадной стружкой или миндальными хлопьями. Такой дуэт станет удачным завершением обеда или камерного вечера с друзьями.

В итоге получается десерт, сочетающий в себе простоту приготовления и ресторанный вкус. Главное – качественные ингредиенты и баланс кофейной насыщенности со сливочной нежностью.